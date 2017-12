Vastgoedontwikkelaar Triple Living koopt twee kroonjuwelen van Land Invest Group Redactie

18u09

Bron: Belga 0 Land Invest De Lins Tower, een van de projecten van Land Invest in Antwerpen. Zowel de site Slachthuislaan als de site Tunnelplaats in Antwerpen worden eigendom van de Antwerpse vastgoedontwikkelaar Triple Living. Het bedrijf zegt daarover een "voorwaardelijk principeakkoord" te hebben bereikt met het vastgoedbedrijf Land Invest Group. Financiële details werden niet vrijgegeven.

Triple Living is onder meer de ontwikkelaar van 'Nieuw Zuid', een wijk achter het Antwerpse justitiepaleis. Het heeft nu naar eigen zeggen een akkoord gesloten met Land Invest Group, dat de laatste weken mee in het oog van de storm terechtkwam na een video van nieuwssite Apache.

"We zijn geïnteresseerd in beide sites omwille van het potentieel op vlak van stadsontwikkeling", zegt Triple Living in een persbericht. "Beide projecten sluiten aan bij het DNA van het bedrijf. Dat heeft de expertise en knowhow in huis om beide sites op de best mogelijke manier te ontwikkelen voor de Antwerpenaar". Het akkoord komt er onder de "opschortende voorwaarde van 'due diligence' (een onderzoek van de boeken, red.)".

Triple Living zou ook bereid zijn om zijn volledige medewerking te geven aan het voorliggende voorontwerp van de slachthuissite, waarop van buurtbewoners kritiek kwam. "Gezien beide sites in het recente verleden voorwerp van debat waren, benadrukt de ontwikkelaar open te staan voor dialoog, zowel met de buurt als met andere betrokkenen", klinkt het daarop.

Zakenkrant De Tijd meldde dinsdag dat het Antwerpse vastgoedbedrijf Land Invest Group dringend op zoek was naar extra geld. Zo zou het een totale schuld van 121 miljoen euro torsen, ofwel 80 procent van het balanstotaal. Land Invest raakte de jongste weken breed bekend nadat een filmpje opdook waarin topman Erik Van der Paal op een verjaardagsfeest een groot deel van het Antwerpse schepencollege had ontvangen.