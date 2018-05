Vastgoedgroep Century 21 verandert iconisch logo na 47 jaar Redactie

24 mei 2018

06u00 1 Het bekende logo van Century 21, de grootste makelaarsgroep ter wereld, verdwijnt. Voor het eerst in 47 jaar komt er wereldwijd een 'opgefrist' logo. Alleen al in ons land moeten tegen begin volgend jaar minstens tienduizend bordjes met ‘te koop’ of ‘te huur’ erop vervangen worden.

De afbeelding met de zwarte letters en het goudgele huisje, dat sinds de oprichting van Century 21 in 1971 het logo vormde, wordt nu veel eenvoudiger. Het nieuwe logo is opgetrokken in een strak, gouden lettertype. Ook is er een nieuw ‘C21’-embleem.“Ons logo is door de jaren heen iconisch geworden. En dat koesteren we ook, maar tegelijkertijd vonden velen van ons het ook tijd voor een opfrissing, een moderne toets”, zegt Isabelle Vermeir, ceo van Century 21 Benelux.

Grootschalige aanpassing

Vanaf 1 januari 2019 mag enkel nog het nieuwe logo in het straatbeeld te zien zijn. Dat betekent dat er alleen al in ons land in alle 182 kantoren honderden kilo’s paperassen en ontelbare enveloppen moeten worden aangepast. Hoeveel de hele operatie exact zal kosten, wil de makelaarsgigant niet bekend maken. “Het is altijd een beetje bang afwachten bij dit soort operaties en uiteraard is het geen kleine investering, maar we zien nu al dat het nieuwe logo wereldwijd erg goed onthaald wordt. En ook onze Belgische collega’s zijn tevreden met de nieuwe, frisse stijl”, zegt Vermeir.

In ons land is Century 21 sinds 1995 actief. Maar liefst 93 procent van de Belgen zou het huidige logo herkennen.