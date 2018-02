Vastgelopen olietanker kan weg verderzetten rvl

09 februari 2018

09u09

Bron: Belga 83 De olietanker Sea Bay, die vrijdagochtend in de problemen kwam voor de kust van Zeebrugge en wast vastgelopen op een zandbank, kan zijn tocht voortzetten. Dat heeft het MRCC, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, bevestigd.

Olietanker Sea Bay was om 4.50 uur vrijdagochtend vastgelopen op een zandbank. Even voor vijf uur kreeg het schip een zogenaamde 'black out', een panne aan de verbinding tussen de brug en de machinekamer, met het verlies van vermogen tot gevolg. De tanker dreef af op een zandbank en raakte vast. Gewonden vielen er niet, er was ook geen gevaar voor uitstroom van lading en geen zichtbare schade. Er was ook geen gevaar voor kapseizen.

Tijdens hoogtij wrikten vier sleepboten de tanker van zo'n 250 meter los en werd het schip verder buiten de vaarroute gesleept voor verder onderzoek. Er is geen structurele schade vastgesteld aan de tanker.

Inmiddels zijn de technische problemen opgelost en heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) het schip de toestemming gegeven zijn koers voort te zetten naar zijn bestemming Antwerpen. De Sea Bay moet enkel nog wachten op zijn loods.