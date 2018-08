Vast tarief voor ambulancerit vanaf volgend jaar kg jv

24 augustus 2018

05u59

Bron: Belga 26 De regering trekt 35 miljoen euro uit om de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) extra te ondersteunen en de subsidies voor ambulancediensten te verhogen. Dat gebeurt op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Vanaf 1 januari 2019 komt er ook een eenheidstarief van 60 euro voor een ambulanceoproep, ongeacht hoe ver de ziekenwagen moet rijden. Beroepsvereniging Belgambu en het Vlaams Patiëntenplatform reageren positief op de voorstellen.

Het doel van de hervorming is om de dringende zorg en het vervoer van patiënten te verbeteren na een oproep naar het nummer 112. "Onze ambulanciers moeten de klok rond beschikbaar zijn en dat kost geld", zegt De Block. De verhoging van de permanentiesubsidie met 35 miljoen euro komt er nadat het budget in 2016 al een injectie van 12 miljoen euro kreeg.



"Een stap in de goeie richting", zo reageert Willem De Ceulaer, directeur van Belgambu, op de subsidieverhoging. Belgambu is de beroepsvereniging van ambulancediensten en vertegenwoordigt 50 procent van de sector van het ziekenvervoer. "De verhoging biedt zeker soelaas voor vele ambulancediensten waar het water aan de lippen staat", zegt De Ceulaer. "We hadden als sector 140 miljoen euro gevraagd om driekwart van onze personeelskosten te kunnen dekken. Daar zijn we nog niet aan toe, al hebben we 12 miljoen extra gekregen in 2016 en dit jaar dus nog eens 35 miljoen. Het gaat in de goeie richting."



Eenheidstarief van 60 euro

Vanaf 2019 wordt ook een nieuw financieringsmodel ingevoerd, waarmee de subsidies voor ambulancediensten op een aangepaste manier berekend kunnen worden. "De inplanting van de dienst in de regio zal daarbij een rol spelen", aldus De Ceulaer. Het model zal rekening houden met de organisatie en beschikbaarheid van het personeel, alsook met de duur en afstand van de ritten. Op die manier zouden diensten in plattelandsgebieden niet meer benadeeld worden.

"Het is een goede zaak dat er een vast tarief komt voor een ambulanceoproep, ongeacht of je ver of dichtbij het ziekenhuis woont", zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform vindt daarnaast dat er zeker nog meer moet geïnvesteerd worden in de opleiding van het ambulancepersoneel. "Maar ik begrijp uit wat ik in de pers lees, dat de minister daar nog werk van wil maken", zegt Weeghmans.

Het Patiëntenplatform is ook voor meer samenwerken of netwerken van ziekenhuizen. "Maar dat zal ook meer vervoer meebrengen van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Ik hoop dat dit op kosten van de ziekenhuizen zal gebeuren, en dat ze daar dus budget voor krijgen, zodat de factuur niet bij de patiënt terechtkomt", besluit Weeghmans.