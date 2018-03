Varkenstransport in gracht beland in Staden: trucker gewond, aantal dieren komt om (SLI)

06 maart 2018

08u21

Bron: Eigen berichtgeving 35 Langs de Provinciebaan tussen Sleihage en Westrozebeke is rond 03.30 uur deze ochtend een varkenstransport in de gracht beland. De weg is plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.

Door een onoplettendheid ging de trucker met zijn gevaarte aan de rechterkant van de weg af en gleed in de gracht. De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. In zijn vrachtwagen zaten zo’n tweehonderd varkens, bestemd voor slachthuis Westvlees wat verderop. De overlevende dieren moesten één voor één op andere vrachtwagens overgeladen worden. Enkele dieren overleefden de klap niet en zullen naar het vilbeluik, of destructiebedrijf, overgebracht worden. Het leegmaken van de vrachtwagen en de takelwerken duurden de rest van de nacht en ochtend.