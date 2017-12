Varkensstal brandt volledig uit: 2.000 varkens gestorven Sam Ooghe

12u10

In Grammene, bij Deinze, heeft een hevige brand gewoed in een varkensstal. Alle varkens, liefst 2.000 dieren, kwamen om het leven.

Volgens de brandweer maakten de varkens geen kans. "Het vuur verspreidde zich te snel. De stal is volledig uitgebrand. De brand is onder controle, er rest nu enkel nabluswerk." De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

Achteraan de stal bevindt zich een grote tank met zwavelzuur. "Gelukkig werd die tank niet aangetast. Dat had de brand veel heviger gemaakt. En het is ook vervuilend", duidt majoor Serge Vander Ougstraeten. Aangezien de stal vrij recent gebouwd is, zijn er ook geen asbestplaten. De rook was daardoor niet giftig.