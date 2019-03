Varkenspestbossen in Luxemburg gaan weer open voor wandelaars kv

22 maart 2019

19u45

Bron: Belga 0 In de Gaumestreek, in de provincie Luxemburg, zullen de bossen vanaf 6 april weer opengesteld worden voor wandelaars, zo heeft de Waalse minister René Collin vandaag in het Luxemburgse dorp Rossignol aangekondigd. In de streek zijn sinds september 2018 maatregelen van toepassing tegen de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen.

Hoewel het Afrikaanse varkenspestvirus nog niet uitgeroeid is in de regio, neemt de epidemie volgens de specialisten af. De betrokken sector omvat de kern- en bufferzones en is dus het meest bewaakte gebied. Wandelaars zullen er weer toegelaten worden als zich niet buiten de wegen en wandelpaden begeven. Mountainbikers en ruiters mogen enkel op de aangegeven wegen en paden. Wie een everzwijnenkarkas ziet, moet dat aan de autoriteiten melden.

In een peiling die de toeristische dienst van de Gaume bij de horeca, toeristische attracties en logies voor toeristen hield, zei 40 procent dat de Afrikaanse varkenspest een impact had op hun zaak had.