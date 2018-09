Varkensfokker in provincie Luxemburg genoodzaakt 400 biggen te euthanaseren jv

21 september 2018

13u15

Bron: belga 0 Zowat 400 biggen van een varkensfokker uit Tintigny, in de provincie Luxemburg, zijn gisterennamiddag geëuthanaseerd. De dieren waren bestemd voor een vetmesterij in Vlaanderen die zich terugtrok gezien de maatregelen tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest.

"Die beslissing is genomen op zowel economische gronden als omwille van dierenwelzijn", bevestigt Yvan Hayez, secretaris-generaal van de Waalse Landbouwfederatie (FWA) berichtgeving van de RTBF.

Het bedrijf van Vandenbussche in Tintigny ligt in de beschermingszone die door de autoriteiten is afgebakend na de ontdekking van karkassen wilde everzwijnen die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest.

De geëuthanaseerde biggen vertoonden geen gezondheidsrisico, maar de fokker had geen andere keuze, zegt Hayez. De varkensvetmesterij waarvoor de dieren bestemd waren, heeft zich teruggetrokken en geen enkel slachthuis wilde de dieren. "De beslissing werd genomen om economische redenen, omdat het nodig was: de dieren moesten gevoederd worden zonder ze te kunnen verkopen. Bovendien had de fokker geen ruimte om ze te houden, noch de uitrusting om ze af te mesten", vervolgt hij.

De biggen werden conform de geldende normen geslacht, onder toezicht van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) dat niet tussenkwam in de beslissing van de fokker.



Tot vandaag heeft geen enkele andere fokker een gelijkaardige beslissing genomen, aldus het kabinet van Waals landbouwminister René Collin en de FWA.

Dertien landen hebben - minstens gedeeltelijk - de invoer van Belgisch varkensvlees opgeschort na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de provincie Luxemburg.

Sinds vrijdag is op vraag van de minister door de sector een groene lijn (0470/84.18.67) geactiveerd waar varkensfokkers terecht kunnen met vragen over risico's en te nemen maatregelen.