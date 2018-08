Vanwaar komt de nutri-score van De Block en zal die de Belg gezonder doen eten? Annick Wellens

23 augustus 2018

15u21 6 Het idee om voeding in de supermarkt te voorzien van voedingslabels die de exacte voedingswaarde aanduiden, is alvast uitgetest in Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. Het laatstgenoemde land heeft het project intussen al wel in de vuilnisbak geworpen. Zal de nutri-score bij ons iets uithalen?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kondigde gisteren aan dat de nutri-score - het voedingslabel dat aanduidt hoe gezond een product is - wordt geïntroduceerd. Daardoor zou de consument makkelijk gezonde producten kunnen onderscheiden van minder gezonde producten. Frankrijk doet het al sinds 2017, Groot-Brittannië doet het nog langer. En met succes blijkt uit onderzoek. Maar wat is er nu zo anders aan het nieuwe voedingslabel? Er staan toch al labels op producten die specifiëren wat er in een product zit...

Gebruiksgemak

De nutri-score werd gebaseerd op het succesvolle verkeerslichtensysteem van het Britse Food Standards Agency. De score werkt met vijf verschillende kleuren: rood, oranje, geel, lichtgroen en groen. Dat klinkt alvast eenvoudiger dan de huidige labels en dat is het eigenlijk ook. Door simpelweg naar de kleur te kijken, weet de consument of zijn uitgekozen maaltijd gezond of ongezond is. Geen ingewikkelde rekensommen met calorieën en geen onevenwichtige samenstellingen.

Hoe werkt het?

Rood betekent dat een product ongezond is en dus beter niet te vaak geconsumeerd wordt. Terwijl groen op erg gezonde producten zoals fruit prijkt. Een algoritme bepaalt welk kleurtje en bijhorende letter (A voor groen en E voor rood) een voedingsproduct krijgt. Een score van +40 is het meest ongezondst terwijl -15 gezond is en dus een groene kleur verdient. Het algoritme houdt rekening met verschillende aspecten van voeding. Denk daarbij aan suikers, vetten, zout, vitamines, vezels en calorieën. Meer dan 45 gram suiker per 100 gram is bijvoorbeeld tien punten waard. Hetzelfde geldt voor meer dan tien gram verzadigde vetten. Daarna volgt een ingewikkelde som die de impact van de verschillende onderdelen naar waarde schat. Maar dat doen anderen voor de consument.

Frisdrank en chips zullen logischerwijs een rood of oranje label dragen omdat ze behalve suikers en vetten, geen al te hoge voedingswaarde bevatten. Kaas daarentegen, is ook geen mager product. Wel bevat het eiwitten en diverse vitaminen waaronder A, B2 en B12. Die eigenschappen zorgen ervoor dat het product niet snel een rood label zal dragen. In Frankrijk heeft slechts vijftien procent van de kazen een rood label.

Brits verkeerslichtensysteem, Franse primeur en Nederlandse blunder

Frankrijk doet het met hetzelfde label dat in onze supermarkten wordt geïntroduceerd: een label met vijf verschillende kleurtjes. Aangezien het project al enige tijd in Frankrijk loopt, profiteert België van de onderzoeken die men al verrichtte om het nut van zo’n systeem te onderzoeken. Enkele grootschalige onderzoeken voorspellen alvast veel goeds. Verschillende bevolkingsgroepen en hun koopgedrag werden daarbij onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de nutri-score een gunstig effect heeft op iedereen - dik, dun, arm, rijk, jong, oud, mannen en vrouwen.

Verder werden dankzij de verrichte onderzoeken de gebreken alvast uit het systeem gefilterd.

Het Brits verkeerslichtensysteem werkt met slechts drie kleuren en vijf categorieën. Vetten, verzadigde vetten, suikers, zout en calorieën. Elke categorie krijgt een groene, oranje of rode kleur. Een croissant telt bijvoorbeeld veel verzadigde (ongezonde) vetten en suikers, maar minder zout. Zout krijgt dan een groen kleurtje, de overige categorieën kleuren allicht rood.

Ook Nederland trachtte op een soortgelijke manier de consument beter te informeren, maar dat mislukte. De Nederlanders werkten immers met vinkjes die verwarring zaaiden. Een groen cirkeltje rond een blauw vinkje duidde de gezondere basisproducten aan, maar het blauwe vinkje stond voor iets anders. “Soms heb je zin in iets extra’s. Om ook de betere keuze in deze productgroep herkenbaar te maken, is er het Vinkje met de blauwe cirkel.” Frisdranken met weinig suikers, waaronder Cola Light of Zero, zouden zo’n label kunnen dragen. Dat maakt zulke producten echter niet meteen gezond, wat de verwarring bij de Nederlanders verklaart. Sinds april 2018 worden Nederlandse producten niet langer met het 'Vinkje' gemarkeerd.

België lijkt met andere woorden het juiste systeem over te nemen. Het is natuurlijk nog steeds afwachten of de supermarkten hun huismerken zullen voorzien van de nutri-score. Ze zijn er immers niet toe verplicht.