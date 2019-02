Vanuit dit huis groeven de bankrovers een tunnel naar de bank TT PLA KG SVM

04 februari 2019

19u11

Bron: Eigen berichtgeving, VRT, VTM Nieuws, Belga 0 Alsof Hollywood er zich mee gemoeid heeft: de inbraak in een BNP Paribas Fortisfiliaal in Antwerpen blijft tot de verbeelding spreken. De dieven raakten binnen via een gat in de vloer, nadat ze eerst een tunnel van minstens vier meter vanuit een huis in de Nerviërsstraat gegraven hadden. Op deze foto’s ziet u hoe die vertrekbasis eruitzag.

Nadat de eerste tunnel gegraven was, kropen de daders via het rioleringsstelsel naar de bank. Een nieuwe tunnel leidde hen naar de kluizenzaal.

Gisterenmiddag ging het inbraakalarm in het bankfiliaal plots af. De beveiligingsfirma verwittigde de politie, maar die stond voor een gesloten deur. Pas toen medewerkers van de bank de kluizenzaal openden, kwam de bizarre waarheid aan het licht.

De dieven wisten twintig à dertig van de honderden kluizen open te breken. De eigenaars weten intussen nog altijd niet of ze getroffen zijn, dat leidde vanmorgen tot de nodige frustratie in het kantoor. Slachtoffers zijn vooral Indische en joodse klanten. Ze moesten allemaal een verklaring op eer opstellen over de inhoud van hun kluizen. “Maar hoe moeten we ooit bewijzen dat wat we zeggen ook degelijk klopt?”, klonk het aangeslagen.

De bewoners van de appartementen boven de kelderverdieping werden gisteren korte tijd opgepakt, maar zijn alweer vrijgelaten. Volgens hen stond de kelder al lange tijd leeg.

Speurders van het gerechtelijk labo onderzochten vannacht de tunnels. De brandweer moest onder meer voor extra zuurstof zorgen, zodat ze in de riolering konden werken. Naar verluidt is in de tunnels heel wat werkmateriaal blijven liggen, net als een matras.

De inbraak had niet goed kunnen aflopen voor de dieven. Zelfs bij Aquafin, dat instaat voor de riolering, hebben ze geen idee hoe de criminelen te werk zijn gegaan. “Ik weet niet hoe die inbrekers daar levend zijn uitgekomen”, zei ingenieur Els Liekens vanmorgen op Radio 2. Volgens haar moeten de graaf- en inbraakoperaties levensgevaarlijk geweest zijn.

“Ik heb eens gekeken naar de Belgiëlei en de Nerviërsstraat en daar liggen verschillende riolen”, klonk het. “Gaande van een ronde buis van 40 centimeter diameter tot eivormige leidingen die tot 1,30 meter hoog zijn en 80 centimeter breed. Moeilijk om daarin recht te staan, dus ze zullen daar op hun buik hebben moeten sluipen. Een hachelijke onderneming.”

Door een rioleringsbuis kruipen is bovendien niet zonder risico, integendeel. “Als het begint te regenen, komt het regenwater in de riolen terecht en die kunnen zich heel snel vullen. Dat kan tot de verdrinkingsdood leiden als je daar in zit”, aldus Liekens nog.

“Daarnaast komt ook het afvalwater van woningen, zoals toiletwater, douchewater en water van de wasmachines in de buizen terecht. Dat brengt afvalstoffen met zich mee. Sommige gassen zitten opgelost in het water en als je daarin begint te woelen -wat bij de inbraakpoging zeker het geval zal geweest zijn- kan er waterstofsulfide vrijkomen. Dat kan zeer snel zeer dodelijk zijn.”

Ook het graven van beide tunnels zelf kan niet zonder gevaar geweest zijn. “Het graven van een tunnel naar de riolering kan tot grondverzakkingen leiden. Als er bijvoorbeeld werken in de straat gebeuren, dient dat altijd met de nodige beveiligingsvoorschriften te gebeuren. Dat heeft allemaal een enorme impact.”