Vanuit Brussel naar New York voor 149 euro, vanaf volgend jaar kan het LVA HA

22 augustus 2018

02u20

Bron: Belga 5 De lowcostmaatschappij Primera Air legt vanaf de lente van 2019 rechtstreekse vluchten in tussen Brussel en de Amerikaanse steden Boston, New York en Washington, met prijzen die beginnen vanaf 149 euro. Daarvoor zullen twee vliegtuigen gebaseerd worden op Brussels Airport, zo melden de luchthaven en de Lets-Deense maatschappij.

Primera Air voert volgens zijn website vanaf 9 mei 2019 dagelijks vluchten uit tussen Brussels Airport en Newark International Airport (New York). Vanaf 2 juni verzorgt de luchtvaartmaatschappij drie vluchten per week (op maandag, donderdag en zondag) vanaf de luchthaven van Zaventem naar de luchthaven Washington Dulles. Naar Boston vliegt Primera Air vanaf 4 juni vier keer per week (op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag vanuit Brussel).

De prijzen van een enkele vlucht naar New York en Boston beginnen vanaf 149 euro, naar Washington vliegen kan vanaf 189 euro. Voor bagage en een maaltijd moet worden bijbetaald. De vluchten zullen worden uitgevoerd met een Boeing 737 MAX 9.

Boston is voor Brussels Airport een nieuwe bestemming. Op de routes naar New York en Washington treedt Primera Air in concurrentie met maatschappijen als Brussels Airlines, Delta Air Lines en United Airlines.

Brussels Airport is uiteraard "verheugd" met de komst van een eerste lagekostenmaatschappij die directe trans-Atlatische vluchten zal aanbieden. "Met zijn lowfareaanbod bevestigt de komst van Primera Air nogmaals dat onze luchthaven het breedste aanbod aan luchtvaartmaatschappijen biedt voor alle passagiers", wordt luchthaventopman Arnaud Feist geciteerd in een persbericht.

"Onze missie is om van dure trans-Atlantische reizen geschiedenis te maken", zegt Anastasija Visnakova, hoofd Marketing van Primera Air. "Onze komst zal lokale reizigers de mogelijkheid bieden om op een betaalbare manier naar de VS en Canada te vliegen en meer Noord-Amerikaanse reizigers naar Brussel te halen."

Primera Air vliegt ook vanuit Londen en Parijs naar Noord-Amerika.