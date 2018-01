Vanochtend bijna overal code oranje: "Check of je tuinmeubels vastzitten" hr TK

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twitter @provinciewvl Vanochtend trekt er een storm over het land. Het KMI waarschuwt voor 'code oranje' in alle Vlaamse provincies behalve Vlaams-Brabant - daar geldt code geel. Er kunnen windstoten tot 105 kilometer per uur optreden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft om middernacht het noodnummer 1722 geactiveerd. Daar kan u terecht om schade of wateroverlast te melden. Heel wat steden en gemeenten nemen ook maatregelen.

Er staat ons vandaag een onstuimige voormiddag te wachten, met regen en vooral veel wind. Die waait krachtig tot stormachtig, met windstoten tussen 90 en 105 kilometer per uur. Dat meldt het KMI. De zwaarste windstoten worden verwacht in het westen en de streken nabij de Nederlandse en Duitse grens. Daar geldt dan ook code oranje. Bij zulke rukwinden is het zeer moeilijk om zich tegen de wind in op straat te bewegen, bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en woningen kunnen grote schade oplopen.

In de rest van het land geldt code geel. Volgens het KMI wordt het daar erg moeilijk om met een geopende paraplu over straat te stappen. Ook kunnen grote takken van bomen helemaal in beweging komen, kunnen er kleinere bomen omwaaien en kan er lichte schade aangebracht worden aan woningen door bijvoorbeeld verschoven dakpannen en/of beschadigde schoorstenen.

KMI Het KMI waarschuwt voor code oranje in het westen van het land en in provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland.

Na de middag zal de wind in kracht afnemen. De regenzone blijft nog tijdelijk slepen over het zuidoosten van het land. Vervolgens krijgen we enkele opklaringen, maar daarna volgen er nog buien die op de Ardense Hoogten winters worden met kans op een donderslag. De maxima liggen in de ochtend met waarden tussen 4 en 11 graden, in de loop van de dag wordt het al enkele graden frisser.

Vannacht zijn er eerst buien en winterse buien, daarna wordt het droog. De minima schommelen rond het vriespunt. Morgen en zaterdag verwacht het KMI fris weer met soms winterse buien, bij maxima tussen 0 en 6 graden. Vanaf zondag wordt het zachter - het kwik gaat richting 10 graden -, maar dan is de ook de regen terug.

Het KMI verwacht #rukwinden en #onweer woensdagnacht en donderdagvoormiddag. Binnenlandse zaken activeert daarom vanaf woensdagmiddernacht het #noodnummer 1722.



1722 -> voor brandweer bij wateroverlast en stormschade

112 -> alleen voor levensbedreigende situatie bevindt.

Noodnummer

De overheidsdienst raadt iedereen aan om tijdens het noodweer het nummer 1722 te bellen als hij of zij de brandweer nodig heeft bij wateroverlast en/of stormschade. "Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt", luidt het advies.

Binnenlandse Zaken vraagt iedereen om geduld te hebben als hij of zij het nummer belt. "Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes trouwens zeer snel hoog op. De brandweer doet al het mogelijke om je zo snel mogelijk te helpen, maar kan niet altijd overal tegelijk zijn."

Zowel provincies als steden en gemeenten nemen trouwens heel wat voorzorgsmaatregelen tegen de storm, en sturen waarschuwingen uit voor hun inwoners. "Wees voorzichtig", klinkt het. "Parkeer je wagen niet onder bomen en blijf binnen indien mogelijk." Hieronder een overzicht van de maatregelen per provincie.

Binnenlandse zaken opent vanaf middernacht het #noodnummer #1722 voor stormschade of wateroverlast. De nummers 112 en 058 533 000 (PZ Westkust) dienen voor levensbedreigende situaties, niet voor stormschade of wateroverlast.

VLAAMS-BRABANT

Als gevolg van de verwachte weersomstandigheden werd in Brussel de toegang tot Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud gisterenavond om 22 uur gesloten, zo meldt het kabinet van burgemeester Philippe Close. Volgens de burgemeester wordt de situatie permanent geëvalueerd. Op de website van de stad Brussel staat dat de parken van de stad vanaf 15 uur en de kerkhoven vanaf 16 uur werden gesloten vanwege de hevige rukwinden die voorspeld worden. Leefmilieu Brussel raadt aan om parken en bossen te mijden en op een veilige afstand van bomen te blijven.

De politie van Leuven maakte bekend dat de parken en het provinciedomein morgenvoormiddag gesloten zijn en vraagt om ook niet-afgesloten domeinen te vermijden. In Kortenberg is de Prinsendreef afgesloten vanaf gisterenavond 22 uur.

ANTWERPEN

De provincie Antwerpen laat weten dat deze ochtend alle provinciedomeinen tot na de middag gesloten blijven. Het gaat om Rivierenhof, Vrieselhof, Hof van Leysen, Kesselse Heide (Antwerpen), Vrijbroekpark (Mechelen) en Averegten, Prinsenpark, Hertberg, Hoge Mouw (Kempen). Ook de bosrijke onderdelen van De Schorre blijven afgesloten. Om 13 uur vanmiddag evalueren de domeinwachters de situatie.

In de stad Antwerpen werden alle stedelijke parken en groendomeinen in de loop van gisterenavond al afgesloten. "De kans op afbrekende takken is te groot", klinkt het. "Daardoor is de veiligheid van parkbezoekers niet gegarandeerd." Ook de begraafplaats Sint-Fredegandus in Deurne en het bos van de begraafplaats Schoonselhof in Wilrijk werden afgesloten.

In Mechelen sloten de stadsparken Tivoli, de Kruidtuin en Papenhofpark. Ook de stadstuinen, (speel)bossen en de stedelijke begraafplaats sloten bij code oranje. De parken zullen gesloten blijven tot wanneer het KMI code oranje opheft.

Om gevaarlijke situaties te vermijden, sloot de gemeente Boom gisterenavond het park af. Ook de bosrijke gebieden van de Schorre worden afgesloten.

In Kapellen is het Gemeentepark gisterenmiddag gesloten.

Ook in Kontich en Edegem sloten alle parken en bossen voor het publiek.

De gemeente Rumst roept haar inwoners op om voorzichtig te zijn. Omdat er door de wind grote takken kunnen afbreken, werden uit voorzorg de parken in Rumst, Reet en Terhagen en de Kapellelei afgesloten.

In Nijlen wordt de Kesselse heide vandaag een tijdje afgesloten.

WEST-VLAANDEREN

De provincie raadt af om provinciedomeinen te bezoeken vanaf vanmiddag 13 uur.

Hevig onweer op komst! @provinciewvl raadt af #provinciedomeinen te betreden tot morgenmiddag 13u

In Brugge worden werfleiders opgeroepen om de nodige maatregelen te treffen (bv. hiek werfkranen los zetten, los materiaal vastzetten of binnenhalen, bereikbaar zijn voor hulpdiensten, …). "Parkeer auto’s zo min mogelijk in de buurt van bomen", geeft de stad ook als tip mee, en "maak alles wat buiten los ligt of staat vast of haal het binnen."

De stad Roeselare sloot vanaf de vooravond verschillende locaties binnen de stad af tot het stormweer geluwd is. Het gaat om Noordhof, Grote Bassin, Geitepark, Sint-Sebastianspark, Pastoorbos, Park Van De Walle en Kleiputten. De Provinciale Groendienst raadt ook af om Het Sterrebos te bezoeken en activeert daarom hun stormweerborden. "Het is ook aangeraden om geen wagens onder bomen te parkeren", laat de stad op haar website weten. "Het stadsbestuur dringt erop aan voorzichtig te zijn, als dit mogelijk is binnen te blijven en je zo weinig mogelijk in het wegverkeer te begeven."

In Ichtegem is gisteren vanaf 15.30 uur de toegang tot het bos van Wijnendale afgesloten. De stad vraagt haar inwoners om te checken of tuinmeubels, bloembakken of ander losstaand materiaal goed vastzit of veilig opgeborgen is.

In Izegem besliste het stadsbestuur om enkele groendomeinen in de stad preventief af te sluiten. Domein Wallemote - Wolvenhof, Kasteelpark Blauwhuis, Park Steendam, Park Paters Kapucijnen, Rhodesgoed Kachtem, Merelbos Emelgem en Wandel op de Mandel werden afgesloten.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn in Torhout de bossen tijdelijk afgesloten. Ook de Planterijdreef en speelplein De Warande zijn dicht.

In Koekelare is park De Mote is afgesloten.

LIMBURG

Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden heeft beslist om van vanaf gisterenavond 22u tot vandaag om 14u de toegang tot het stadspark en ‘t Speelhof te sluiten.

OOST-VLAANDEREN

In het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke blijven de bossen vandaag gesloten. Het volledige gebied ten noorden van de Zuidlede (speeltuin en restaurant) is wel nog toegankelijk.

Stormsituatie #donderdag. Details van de #storm worden zichtbaar met de meest intense windstoten over het westen van de Benelux. Grote cluster aan oplossingen met lokaal +120 km/u. Onweerachtige buien kunnen voor #stormschade zorgen. Piek tussen 07:00 en 12:00.