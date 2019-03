Vannacht twee uur geen luchtverkeer door tekort aan luchtverkeersleiders SPS HAA ADN AVH

17u31 0 Door een tekort aan luchtverkeersleiders is er vannacht tussen 1u30 en 3u30 geen luchtverkeer mogelijk. Dat bevestigt Dominique Dehaene, woordvoerder van skeyes, het vroegere Belgocontrol. Vooral het cargoverkeer wordt hierdoor getroffen.

Nieuwe acties van de luchtverkeersleiders bij skeyes zorgen voor vertragingen van het luchtverkeer in ons land. Met name op de luchthaven Brussels Airport en op Charleroi is er hinder. Het precieze kostenplaatje van de stakingen moet nog worden berekend, maar de schade loopt zeker in de miljoenen, zegt de federatie Belgian Air Transport Association (BATA).

De acties komen er op initiatief van de christelijke vakbond ACV-Transcom. Die heeft een stakingsaanzegging lopen tegen onder meer de hoge werkdruk en het personeelstekort. De directie van skeyes sloot afgelopen vrijdag een akkoord met de socialistische vakbond, maar dat akkoord kan niet op de goedkeuring rekenen van de andere bonden.

Ook vorige week waren er al herhaaldelijk acties. Brussels Airlines moest toen een tiental vluchten annuleren. Verschillende nachten was er gedurende meerdere uren zelfs helemaal geen vliegverkeer mogelijk, met vooral hinder voor het vrachtverkeer.

Morgen wordt opnieuw onderhandeld, in een poging om uit het sociaal conflict te geraken. De directie is van plan het akkoord dat vorige week al werd goedgekeurd door het ACOD “opnieuw punt per punt te overlopen”, klinkt het. Daarnaast komt ook de problematiek van bijvoorbeeld de uurroosters voor de luchtverkeersleiders aan bod.