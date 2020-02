Vanmiddag wordt het zacht en droog, regen op het menu voor begin van de werkweek ADN

02 februari 2020

06u31

Bron: Belga 4 Vanmiddag is er nog wat regen mogelijk in de oostelijke landshelft. Elders wordt het droog met vele hoge wolkensluiers. De maxima zijn zeer zacht voor de tijd van het jaar, met waarden tussen 9 en 13 graden. De wind waait vrij krachtig -aan de kust tijdelijk krachtig- uit westzuidwest. Rukwinden zijn mogelijk tot 65 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond neemt de bewolking toe in alle streken en wordt het tijdelijk droog. Komende nacht bereikt een nieuwe regenzone het zuidoosten van ons land. In het noordwesten blijft het grotendeels droog met later zelfs enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit westzuidwest aan de kust.

Morgenochtend zijn in het noorden van het land nog enkele opklaringen mogelijk. Nadien wordt het zwaarbewolkt met enkele regenperiodes. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. De wind waait matig -aan de kust soms vrij krachtig- uit het westen. Rukwinden zijn mogelijk tot 50 km/u.

Morgenavond en -nacht trekt een nieuwe regenzone vanaf het zuidwesten over ons land. In de provincies Namen en Luxemburg wordt de meest intense regen voorspeld. Tijdens de nacht verlaat de storing ons land via het zuidoosten, en wordt het wisselvallig met afwisselend opklaringen, wolkenvelden en enkele lokale buien. Op het reliëf kunnen deze buien een winters karakter aannemen. Aan de kust zijn een donderslag en korrelhagel niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan de kust. De wind waait eerst matig, nadien lokaal vrij krachtig.

Dinsdag komen we terecht in frissere lucht van polaire oorsprong. Het wordt wisselvallig met regelmatig buien die in de Ardennen -en zeker in de Hoge Venen- een winters karakter kunnen aannemen. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in Vlaanderen en 2 en 5 graden in Hoog-België. De matige tot soms krachtige westenwind ruimt tegen de avond naar het noordwesten.

Een hogedrukgebied boven Noord-Frankrijk beïnvloedt vanaf woensdag ons weer. ‘s Ochtends kan lokaal (aanvriezende) mist ontstaan in de Hoge Venen. Het blijft overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in Vlaanderen en 2 en 5 graden in Hoog-België. De wind neemt af in kracht en wordt zwak.

Donderdagochtend liggen de temperaturen dichtbij het vriespunt en verwachten we op vele plaatsen lichte grondvorst. Overdag blijft het droog en lijkt het zonnig te worden. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

Ook vrijdagochtend liggen de temperaturen dichtbij het vriespunt en wordt lichte grondvorst verwacht. Net zoals donderdag blijft het droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden bij een zwakke wind.

Ook zaterdag wordt ‘s ochtends lichte grondvorst verwacht en wordt ons weer nog steeds bepaald door een hogedrukgebied boven Centraal- Europa. Het blijft droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden.

Zondag neemt in de loop van de dag de wind en de bewolking toe vanuit het westen. Tegen de avond kan het lichtjes gaan regenen. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.