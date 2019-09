Vanmiddag nieuwe klimaatmars in Brussel: wereldwijd meer dan 5.000 betogingen HR

20 september 2019

07u59

Bron: Belga, Global Strike For Future, Klimaatcoalitie 32 Binnenland Vandaag vindt in Brussel een nieuwe klimaatmars plaats. Die start om 13.30 uur aan het Noordstation. Om 16.30 uur volgt een speech van Anuna De Wever. Wereldwijd vinden vandaag, na een oproep van Greta Thunberg, meer dan 5.000 evenementen plaats om actie te voeren voor het klimaat. Van Sydney en Seoel tot Sao Paulo, vaak door scholieren. Het hoogtepunt is een betoging in New York. Daar worden meer dan een miljoen leerlingen verwacht van 1.800 scholen die klimaatspijbelen toestonden.

“We leggen het werk neer en komen op straat om onze politici eraan te herinneren dat de tijd dringt om de klimaatcrisis aan te pakken”, melden de organisatoren van de mars in Brussel. Die start om 13.30 uur aan het Noordstation. “Over de generaties heen slaan we de handen in elkaar: jongeren, volwassenen, grootouders.”

Gele en groene paraplu’s

Tijdens de voormiddag zijn er lokale acties. Daarna vertrekken vanuit Antwerpen, Leuven, Mechelen, Geel, Gent, Namen, Bergen, Luik, ... groepen naar de hoofdstad. “We roepen iedereen op om met gele en groene paraplu’s/parasols te komen, als symbool voor een eerlijk klimaatbeleid & sociale rechten en voor het milieu & klimaat.”

De eerste acties hebben intussen plaatsgevonden, in Oceanië. Onder meer in Vanuatu en Kiribati en op de Salomonseilanden kwamen kinderen op straat met de boodschap: “Wij zinken niet, wij vechten”. De atollen dreigen een van de eerste slachtoffers te worden van de stijging van het zeepeil door de klimaatopwarming.

In Australië zijn er in tientallen steden acties gepland. Niet alleen scholen, maar ook bedrijven en administraties moedigen hun mensen aan om deel te nemen.

Greta Thunberg

De wereldwijde klimaatstaking, ditmaal een actieweek, komt er naar aanleiding van een VN-klimaattop die maandag in New York plaatsvindt. Daar zal een honderdtal staats- en regeringsleiders op aanwezig zijn. Van hen wordt verwacht dat ze duidelijkheid verschaffen over hoe ze hun klimaatplannen willen verwezenlijken.

Zaterdag is er eerst een klimaattop voor jongeren, waaraan onder anderen de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg deelneemt.

De actieweek loopt tot en met 27 september.

Volgens de recentste wetenschappelijke consensus moet de wereld tegen 2050 CO2-neutraal zijn, willen we de opwarming van de aarde beperkt houden tot 1,5 graden.

