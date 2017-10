Vanmiddag behandeling in beroep over dood anorexiapatiënte (14) in UZ Gent DJG

10u03

Bron: eigen berichtgeving 23 thinkstock Vanmiddag wordt het beroep behandeld in de zaak rond de dood van een 14-jarige anorexiapatiënte. Het Gentse UZ werd in december van vorig jaar veroordeeld tot het betalen van bijna 200.000 euro aan boetes, schadevergoedingen en gerechtskosten voor de dood van een 14-jarige anorexiapatiënte. De verpleegster die de sonde verkeerd inbracht, werd schuldig bevonden maar kreeg geen straf. "Wij krijgen onterecht alles in onze schoot geworpen", klonk het toen bij het UZ.

De huisarts van Liselotte (14) uit het Oost-Vlaamse Wortegem contacteerde begin mei 2011 het Universitair Ziekenhuis in Gent. Het meisje kampte met een eetstoornis en had ook problemen met drinken. Ze woog nog amper 38 kilogram. De twee artsen kwamen een ambulante behandeling overeen. Omdat de toestand verergerde, werd een week later opnieuw gebeld naar het UZ. Diezelfde dag nog bracht de vader het meisje naar het ziekenhuis. Omdat Liselotte ook daar weigerde te eten, werd beslist een sonde met vloeibare voeding te plaatsen. Een verpleegster voerde de routine-ingreep uit. Liselotte verzette zich daarbij. Volgens het parket zou die verpleegster de sonde echter in de luchtpijp in plaats van in de slokdarm hebben geplaatst. Resultaat: de sonde vulde Liselotte haar longen langzaam met voeding, waardoor ze steeds minder lucht kreeg.

De volgende ochtend troffen verplegers bij een shiftwissel de anorexiapatiënte in een ernstige toestand aan. Op de dienst radiologie merkten ze dat de maagsonde verkeerd zat. Liselotte was intussen kritiek. Ze werd overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen. Na een doodstrijd van tien dagen overleed het tienermeisje aan een hersenbloeding.

In december van vorig jaar werd het UZ Gent schuldig bevonden aan onopzettelijke doding omdat er “op de afdeling pediatrie een structureel gebrek aan toezicht, controle en opleiding was inzake het plaatsen van maagsondes”. Het UZ Gent kreeg de maximale geldboete van 264.000 euro, waarvan de helft met uitstel, maar ging in beroep. Dat beroep wordt vanmiddag behandeld.