Vanhengel (Open Vld) over Francken (N-VA): "Zou hem mijn kinderen niet toevertrouwen. Best niet beginnen met dit heerschap"

16 augustus 2019

16u31 4 Brussels Open Vld-politicus Guy Vanhengel heeft op Twitter zwaar uitgehaald naar ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij vergeleek de strategie van Francken voor het Vlaamse onderwijs met die van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Doet hij het met opzet? Of is hij gewoon zo? Ik zou hem mijn kinderen niet toevertrouwen.”

Francken, ook onderwijsspecialist in zijn partij, plaatste gisteren een foto op Twitter van een vergadertafel waar onderwijs op de agenda stond. “Lange werkdagen. Onderwijs is de allermooiste Vlaamse bevoegdheid. Het gaat over onze jeugd, de toekomst van onze natie”, schreef Francken bij de foto over de voorbereiding van op Vlaamse regeringsonderhandelingen.

Maar vooral over die laatste zin was Brussels ex-minister Guy Vanhengel (Open Vld) niet te spreken. “De jeugd in dienst van de natie. Waar en wanneer hebben we dat nog gehoord?”, vraagt hij zich af. Een weinig subtiele verwijzing naar nazi-Duitsland. “Doet hij het met opzet? Of is hij gewoon zo?”, vraagt Vanhengel zich nog af, om dan uit te halen: “Ik zou hem mijn kinderen niet toevertrouwen. Goed begonnen is inderdaad half gewonnen. Dus best niet beginnen met dit heerschap.”

Discretie

De oproep van zijn partijvoorzitter Gwendolyn Rutten om de discretie te bewaren in de Vlaamse regeringsonderhandelingen en de nieuwe Zweedse coalitie alle kansen te geven, lijkt bij Vanhengel dus niet echt binnengedrongen te zijn.

Bewust of onbewust, feit is dat Vanhengel niet op al te beste voet staat met de Vlaamse vleugel van Open Vld. Zeker sinds de Brusselse onderhandelingen waarbij de Brusselse liberalen tegen de zin in van de partijtop zonder de MR in de nieuwe regering stapten, lijkt er een haar in de boter te zitten.

Niet eerste keer

Dat Vanhengel en Francken geen dikke vrienden zijn, is ook wel duidelijk. Ook vorig jaar deed de Open Vld-politicus een opmerkelijke uitspraak over hem. Toen hekelde hij vooral de communicatie van Francken en kandidaat-Vlaams minister president Jan Jambon. “Het discours en de houding van N-VA komen meer en meer in de buurt van het Vlaams Belang”, stelde hij toen.

Verder meldde hij ook dat de N-VA niet geschikt is om te besturen in Brussel. “Voor zij die dergelijk discours niet willen en willen vermijden dat Brussel gebruikt wordt om een stap dichter bij het einde van België te komen, is er een alternatief: de sociaalliberalen.”