Vangrail doorboort auto volledig: bestuurder (64) ontsnapt aan de dood Marco Mariotti

03 juni 2018

20u15 14 Een 64-jarige man is vandaag aan de dood ontsnapt toen hij met zijn wagen op de E313 in de vangrails reed. Eén rail doorboorde zijn wagen volledig. De man ging ter hoogte van Beringen richting Hasselt van de weg en knalde op de afgezaagde rails. Die waren doorgeknipt omwille van de werken die er momenteel bezig zijn.

Eén vangrail boorde zich via de motorkap door de passagierszetel, door de achterbank en kwam er via de koffer aan de achterkant weer uit. De bestuurder liep als bij wonder lichte kneuzingen op aan zijn rechterarm.

J.D. stapte met de schrik uit de wagen en kon niet geloven waar hij aan ontsnapte. "Indien er passagiers in de wagen hadden gezeten, spraken we wellicht over een drama", aldus de politie. De Wegpolitie van Houthalen was snel ter plaatse en kon het verkeer in goede banen leiden.