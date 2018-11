Vandeurzen wil zelfmoordgedachten bij ouderen vroeger helpen detecteren Stijging van aantal zelfmoorden tussen 2015 en 2016 in West- en Oost-Vlaanderen lh

06 november 2018

17u14

Bron: Belga 0 Er komt een nieuwe richtlijn voor de detectie en behandeling van zelfmoordneigingen bij ouderen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dinsdag geantwoord in het Vlaams parlement op vragen van Freya Van den Bossche (sp.a) en Katrien Schryvers (CD&V).

De minister kreeg dinsdagmiddag in de Commissie Welzijn vragen over de meest recente suïcidecijfers. Die tonen een lichte stijging tussen 2015 en 2016. Vooral bij mannen tussen 60 tot 74 is een toename te merken.

Volgens Vandeurzen moeten de cijfers "met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden", omdat het moeilijk is om absolute aantallen met elkaar te vergelijken als de totale bevolking nog elk jaar toeneemt. Maar "het is wel belangrijk om dit verder op te volgen", zegt hij.

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VES) werkt momenteel een "multidisciplinaire richtlijn" uit die hulpverleners moet helpen om zelfmoordgedachten bij ouderen al vroeg te detecteren en gericht te kunnen behandelen, kondigde Vandeurzen aan. Die moet begin 2019 rond zijn. Hulpverleners zullen via e-learning op de website van Zelfmoord1813 kennis kunnen maken met de nieuwe richtlijn.

VLESP werkt trouwens ook aan een uitbreiding van de acties voor jongeren, zei de minister nog.

Hogere cijfers in Oost- en West-vlaanderen

Vandeurzen gaf ook meer details over de provinciale verschillen in suïcidecijfers. In West- en Oost-Vlaanderen blijft het aantal zelfmoordpogingen per 100.000 inwoners stijgen (met 2,8 procent tussen 2015 en 2016), terwijl de andere provincies een daling kennen. "In Oost- en West-Vlaanderen zijn de cijfers voor suïcide en suïcidepogingen duidelijk hoger dan in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Deze verschillen zien we reeds over langere tijd waardoor er sprake is van een duidelijke trend in Vlaanderen", zegt hij.

Het preventiebeleid richt zich voorlopig niet op specifieke provincies. "Het Vlaams suïcidepreventiebeleid richt zich op iedereen in Vlaanderen en probeert zo veel mogelijk kwetsbare personen in alle provincies te bereiken met zo veel mogelijk laagdrempelige methodes", besluit Vandeurzen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.