Vandeurzen trekt 1 miljoen uit voor agressiebeheersing bij jongeren TTR

15 september 2018

14u17

Bron: Belga 4 Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) investeert 1 miljoen euro in alternatieve behandelingen om om te gaan met agressie. Dat kondigde hij vandaag aan bij een bezoek aan ToGo4, een organisatie die fysieke activiteiten doet voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Volgens de minister is er een toenemende agressieproblematiek in de jeugdhulpvoorzieningen. Daarom kondigde Vandeurzen recent een mix van acties aan om het probleem aan te pakken. Na het inzetten van extra personeel en een budget van 20 miljoen euro investeringssubsidies om de infrastructuur te verbeteren, vraagt hij nu aan de sector om mee na te denken over innoverende initiatieven rond agressiebeleid, training en vorming van personeel.

"We voorzien 1 miljoen euro die we de komende periode in overleg met de sector willen investeren in onze jeugdhulpvoorzieningen", zegt Vandeurzen. "Het kan gaan over goed onderbouwde ondersteuning bij agressiebeleid, vorming en training in bepaalde technieken, enzovoort. We rekenen daarbij op de creativiteit van onze mensen op het terrein."

Ter inspiratie ging de minister vandaag op bezoek bij een bivak van ToGo4, een organisatie die fysieke activiteiten opzet voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen. "Niet alleen jongeren met gedragsproblemen, maar alle jonge mensen moeten correct leren omgaan met hun agressiegevoelens", zegt medeoprichter Wannes De Staelen. "In de mini-maatschappij die wij in de natuur creëren maken wij plaats voor iedereen en ieders problemen."