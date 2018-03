Vandeurzen maakt in Tongeren extra plaats vrij voor criminele jongeren, maar er komt meteen kritiek HR

28 maart 2018

12u08

Bron: Belga 0 Om het acute plaatsgebrek in de gesloten instelling van Everberg op te vangen, komen er in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren vier extra plaatsen bij voor jongeren met zwaar crimineel gedrag. De keuze voor Tongeren doet bij verschillende parlementsleden de wenkbrauwen fronsen. "Daar is 'de hel van Tanger' opgenomen", zegt Lorin Parys (N-VA). " De omstandigheden zijn er afschuwelijk."

De voorbije dagen moesten verschillende jonge delinquenten vrijgelaten worden door een gebrek aan plaatsen in de gesloten instelling van Everberg. "Er zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. Het kan niet zijn dat we jongeren moeten laten gaan die een risico vormen voor de veiligheid van de samenleving", erkent minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Na overleg met jeugdrechters, parketmagistraten en het agentschap Jongerenwelzijn heeft de CD&V-minister beslist om in te grijpen. Zo zullen er vier plaatsen worden vrijgemaakt in het Vlaams detentiecentrum in Tongeren. Bedoeling is de capaciteit nadien te verhogen.

Tikkende tijdbom

De keuze voor Tongeren doet bij verschillende parlementsleden de wenkbrauwen fronsen. "In Tongeren is 'de hel van Tanger' opgenomen. De Kinderrechtencommissaris heeft Tongeren een tikkende tijdbom genoemd en de omstandigheden zijn er afschuwelijk", zegt N-VA-parlementslid Lorin Parys. Ook andere parlementsleden zoals Freya Van den Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) hebben ernstige vragen bij de keuze voor Tongeren.

Minister Vandeurzen erkent dat Tongeren een soort noodoplossing is en dat de Tongerse jeugdgevangenis "geen toekomst heeft in het jeugddelinquentierecht". Maar Tongeren heeft wel het voordeel dat er snel plaatsen kunnen ingezet worden. Andere pistes vragen lange procedures en bieden geen soelaas op korte termijn. "Nood breekt wet. Tongeren is de snelste oplossing", aldus Vandeurzen.

Everberg

Eerder kondigde de CD&V-minister al aan dat de capaciteit in Everberg de komende jaren verdubbeld zal worden tot een 80-tal plaatsen. Maar door de huidige 'piek' zijn er ook maatregelen nodig op kortere termijn. Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) suggereerde woensdagochtend de plaatsing van modulaire units of containers om het capaciteitsprobleem snel aan te pakken.

Dat het om een ingrijpend probleem gaat, werd dinsdag nog maar eens bewezen in Gent. Een minderjarige die verdacht wordt van het verkopen van drugs moest door de jeugdrechter vrijgelaten worden, omdat er geen plaats was in de Vlaamse jeugdinstellingen. "Het is al een aantal maanden dat jongeren dagelijks vanuit verschillende afdelingen worden aangemeld en dat we geen plaats vinden in een gesloten gemeenschapsinstelling", zegt de Gentse jeugdrechter Anelore Bruneel.

De minderjarige werd veroordeeld voor het verkopen van verboden middelen, zegt VTM Nieuws. "Eveneens in Gent worden nog twee andere jongeren ondertussen in de cel gehouden door het plaatsgebrek. Ze moesten vandaag voor de jeugdrechter verschijnen, maar dit werd uitgesteld naar morgen. Er wordt dan opnieuw bekeken of er plaatsen zijn vrijgekomen." De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen commentaar op de zaak.