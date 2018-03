Vandeurzen maakt in Tongeren (beetje) extra plaats vrij voor zwaar criminele jongeren HR

28 maart 2018

12u08

Bron: Belga 0 Om het acute plaatsgebrek in de gesloten instelling van Everberg op te vangen, komen er in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren vier extra plaatsen bij voor jongeren met zwaar crimineel gedrag. Bedoeling is de capaciteit nadien te verhogen.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakte dit bekend na een overleg met de jeugdmagistraten en het agentschap Jongerenwelzijn. De voorbije dagen moesten verschillende jonge delinquenten vrijgelaten worden door een gebrek aan plaatsen in de gesloten instelling van Everberg.

Om situaties van straffeloosheid te vermijden, grijpt Vlaams minister Vandeurzen nu in. Na overleg met de jeugdmagistraten en het agentschap Jongerenwelzijn is namelijk beslist om in het Vlaams detentiecentrum in Tongeren plaatsen vrij te maken. "Het gaat om plaatsen die worden opengesteld wanneer er geen plaats is in Everberg. Ze zijn voorbehouden aan jongeren die zwaar crimineel gedrag vertonen en een risico vormen voor de samenleving", zegt de minister.

Tongeren wordt momenteel ingezet voor de opvang van jonge illegalen en voor uithanden gegeven jongeren. Dat zijn minderjarigen die bijvoorbeeld omwille van de ernst van de gepleegde feiten worden berecht als volwassenen.

Capaciteit Everberg verdubbelt

Eerder kondigde de CD&V-minister al aan dat de capaciteit in Everberg de komende jaren verdubbeld zal worden tot een 80-tal plaatsen. Maar door de huidige 'piek' zijn er ook maatregelen nodig op kortere termijn. "We gaan onder meer bekijken hoe we de capaciteit kunnen aanpassen, wat er mogelijk is op het vlak van uitstroom en welke mogelijkheden er zijn in het private aanbod", aldus minister Vandeurzen voor aanvang van de vergadering.

Containers

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) suggereerde woensdagochtend de plaatsing van modulaire units of containers om het capaciteitsprobleem snel aan te pakken. "Je mag niet vergeten dat er in Everberg momenteel werken bezig zijn", reageert minister Vandeurzen. "Maar we gaan verschillende pistes bekijken", klinkt het.

Vandeurzen wil het probleem ook graag breder bekijken dan de uitbreiding van capaciteit alleen. Zo moet er volgens hem bijvoorbeeld gekeken worden naar alternatieven voor gesloten opvang en naar een mogelijk versnelde doorstroom van jongeren die momenteel al in de gesloten opvang zitten.