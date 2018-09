Vandeurzen maakt 3 miljoen euro vrij voor personen met jongdementie SVM

25 september 2018

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakt 3 miljoen euro vrij voor een betere financiële ondersteuning van personen met jongdementie. De maatregel past in de extra middelen voor Welzijn die gisteren in de Septemberverklaring bekendgemaakt werden. N-VA-parlementslid Peter Persyn is blij met het initiatief van Vandeurzen, maar hoopt toch nog op een uitbreiding. "Zo kan er een oplossing komen voor alle jonge personen met dementie en hun families."

De maatregel raakte gisteren wat bedolven onder de grote bedragen die de Vlaamse regering volgend jaar vrijmaakt voor Onderzoek & Ontwikkeling en Welzijn. Naar schatting 1.800 Vlamingen hebben een vorm van jongdementie (als de ziekte toeslaat voor het 65ste levensjaar; nvdr).

Die diagnose is soms niet alleen een emotionele, maar ook een financiële opdoffer. Vaak gaat het namelijk om mensen die hun lening nog aan het afbetalen zijn of nog studerende kinderen hebben. De bijkomende zorg -en vooral de eventuele opname in een woonzorgcentrum- kan dan zwaar doorwegen op het gezinsbudget.

De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum kan dan een reden zijn waarom een opname uitgesteld of geweigerd wordt. En dat veroorzaakt dan weer een risico op overbelasting van de mantelzorgers.

Korting op factuur

Daar wil minister Vandeurzen nu een mouw aan passen. Bedoeling is om niet alleen extra personeel en middelen te voorzien voor woonzorgcentra die al gespecialiseerd zijn in de zorg voor personen met jongdementie, maar ook om korting te voorzien op de factuur van het woonzorgcentrum. De betrokken woonzorgcentra zullen daarvoor een jaarlijkse werkingssubsidie krijgen.

Persyn, die zelf al initiatieven nam om personen met jongdementie beter te ondersteunen, is tevreden met het initiatief van minister Vandeurzen. Hij wil wel graag nog een stapje verder gaan. "De extra middelen zijn in eerste instantie bedoeld voor de zowat 500 personen die opgenomen moeten worden. In de nabije toekomst moet er een oplossing komen voor de gehele problematiek."