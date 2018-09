Vandeurzen: "Kritisch verslag jeugdinstellingen ernstig nemen, maar geen sfeer van vijandigheid creëren" ADN

04 september 2018

09u29

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) erkent dat de vaststellingen uit het rapport over de gesloten Vlaamse jeugdinstellingen "een antwoord" moeten krijgen, maar pleit voor dialoog met de voorzieningen zelf. Dat zei hij vandaag in het Radio 1-programma "De Ochtend".

Door een nieuw decreet houdt een nieuwe commissie van externe experten sinds dit jaar toezicht op de rechten van jongeren in gesloten instellingen. Een eerste tussentijds rapport, dat volgende week in het Vlaams Parlement wordt besproken, is kritisch over de leefomstandigheden van sommige jongeren.



Minister Vandeurzen zegt dat het beleid en het Agentschap Jongerenwelzijn met het rapport aan de slag zullen gaan. "We moeten dit ernstig nemen, maar in dialoog met de voorzieningen zelf", zei de minister. Hij wil niet dat dit "in een soort sfeer van vijandigheid" moet gebeuren. "We proberen al jaren structureel te investeren in de jeugdzorg", zei Vandeurzen nog.