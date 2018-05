Vandeurzen komt opvoeders tegemoet: 130 extra jobs kv

07 mei 2018

Bron: Belga 0 Voor de ondersteuning van personen met een handicap en de jeugdhulp komen er op korte termijn in totaal 500 jobs bij. Dat bevestigt ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag. Eerder had de christelijke bediendevakbond LBC-NVK al laten weten dat de minister tijdens een onderhoud meer middelen en 130 extra voltijdse jobs had beloofd.

Het overleg tussen de vakbond en de minister kwam er naar aanleiding van de staking van vandaag bij het personeel van de opvoedingsinstellingen voor veilige zorg en de sit-in van LBC-NVK voor het kabinet van Vandeurzen. De minister erkent deze namiddag in een persmededeling dat de opvoeders geconfronteerd worden met complexer wordende problemen en wil hen naar eigen zeggen tegemoet komen met een pakket maatregelen

Extra jobs & infrastructuur

Het sterkst wordt ingezet op de ondersteuning van kinderen en jongeren met de zwaarste noden, zoals gedrags- en emotionele stoornissen. Daarvoor worden 130 extra voltijdse jobs (fte's) voorzien, aldus Vandeurzen. Mogelijk wordt dat aantal via een bijdrage van de sociale partners nog aangevuld met ongeveer 70 fte's, wat zou neerkomen op een totaal van 200 extra jobs.

Op lange termijn wordt nagedacht over meer differentiatie in de grootte van de leefgroepen en een aangepaste financiering over sectoren heen. Er dringen zich mogelijk ook infrastructurele aanpassingen op. Vandeurzen laat weten dat hij dit en volgend jaar nog eens 10 miljoen euro binnen het infrastructuurbudget vrijmaakt. Daarnaast wordt een bedrag van 1 miljoen euro uitgetrokken voor vorming over agressie en omgaan met gedragsproblemen.

Jongerenwelzijn

De sector Jongerenwelzijn kan rekenen op 2,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor de versterking van de personeelsnorm, goed voor ongeveer 50 voltijdse jobs.

In overleg met de sociale partners loopt ook de eerste fase van de gelijkschakeling van de budgetten voor volwassen personen met een handicap, luidt het tot slot. "Dit betekent bijkomend 12,5 miljoen, samengesteld uit zowel uitbreidingsmiddelen, Sociale Maribel en de tax shift. Dit equivalent van 240 fte's zal verdeeld worden over de budgetten van de personen met een handicap die gebruiker zijn bij de betrokken voorzieningen."