Vanderjeugd: “Weerstand tegen paars-groen zit bij sommige Open Vld'ers heel diep” SVM

08 december 2019

12u30

Bron: Belga 0 De weerstand tegen regeringsonderhandelingen die tot de vorming van een paars-groene coalitie moeten leiden, zit bij sommige leden van Open Vld "heel diep". Dat heeft kandidaat-partijvoorzitter van de Vlaamse liberalen Francesco Vanderjeugd vandaag gezegd in ‘De Zevendag Dag’. "Je hebt een sterke meerderheid nodig. De nipte meerderheid in de Kamer zou wel eens snel geen meerderheid meer kunnen zijn. Ik hoop dat men voor stabiliteit kiest."

Morgen komt het partijbestuur van Open Vld samen. Daar lijkt beslist te zullen worden of er meegestapt wordt in paars-groen. Volgens Vanderjeugd is het logisch dat binnen de partij de meningen daarover verdeeld zijn. Zelf wijst Vanderjeugd op de "zeer krappe meerderheid" van Open Vld, MR, PS, sp.a, Groen en Ecolo.

"Paars-groen heeft maar één zetel op overschot, terwijl je net een sterke meerderheid nodig hebt", zegt hij. "Ik weet uit goede bron dat het bij sommigen heel diep zit. De nipte meerderheid in de Kamer zou wel eens snel geen meerderheid meer kunnen zijn. Ik hoop dat men voor stabiliteit kiest en dat men in België orde op zaken zet." Halen de paars-groene partijen CD&V aan boord, dan zouden de twaalf zetels van die partij voor een meerderheid van 88 op een totaal van 150 zorgen.

Burgemeester Johny De Raeve uit Zonhoven denkt niet dat zijn partij intern verdeeld is. "Dat is een beetje de rol die de media willen spelen, maar de meeste partijleden zijn genuanceerd. Ik denk niet dat er ruzie is, wij gaan voor inhoud. Welke coalitie er komt, is dan in feite bijkomstig.”