Vanderjeugd voert druk op Rutten op: “Open Vld heeft nieuwe voorzitter nodig”

Bron: VTM NIEUWS 46 Francesco Vanderjeugd, die graag Gwendolyn Rutten zou opvolgen als Open Vld-voorzitter, vindt dat de liberalen moeten overwegen om in de oppositie te gaan. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. “We gaan al tien jaar achteruit, we moeten zeer nederig zijn”, zegt Vanderjeugd.

Het rommelt bij de liberalen: gisteren ging de Brusselse afdeling nog in tegen de beslissing van voorzitter Rutten, en vandaag doet Vanderjeugd, burgemeester van Staden, daar nog een schepje bovenop. “We hebben een nieuwe voorzitter, en een nieuw mandaat nodig”, klinkt het. Voor Vanderjeugd moet die nieuwe voorzitter ook de regeringsonderhandelingen leiden. Mocht hij zelf voorzitter worden, overweegt hij om in de oppositie te stappen.

Kersvers Brussels minister Sven Gatz gaf vanochtend op Radio 1 toe “dat er spanning is tussen de Brusselse Open Vld en de nationale partij”. Stoorzender is het Brusselse regeerakkoord. Dat zou te links en te weinig liberaal zijn, maar Gatz wuift die kritiek weg. Hij en zijn partijgenoten hebben wel degelijk voldoende liberale elementen binnengehaald, klinkt het. De onderhandelaars slaagden er bovendien niet in om de Waalse zusterpartij MR in de Brusselse regering te loodsen. “Maar op een gegeven moment moet je kiezen. Niet voor je postje, niet voor jezelf, maar voor een positief project voor de stad”, zei Sven Gatz hierover in De Ochtend op Radio 1.

De zes partijen keurden gisteren op hun congressen het Brusselse regeerakkoord goed. Bij Open Vld stemde liefst 30 procent tegen. Opvallende afwezigen was partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Zij ondernam dinsdag een ultieme poging om MR mee in de Brusselse bestuursploeg te krijgen, maar keerde van een kale reis terug.

