Vanderjeugd voert druk op Rutten op: “Open Vld heeft nieuwe voorzitter nodig” Rob Van herck HAA

18 juli 2019

13u29

Francesco Vanderjeugd, die graag Gwendolyn Rutten zou opvolgen als Open Vld-voorzitter, vindt dat de liberalen moeten overwegen om in de oppositie te stappen. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. "We gaan al tien jaar achteruit, we moeten zeer nederig zijn", klinkt het. Zijn kritiek komt bovenop de wrevel over het 'te weinig liberale' Brusselse regeerprogramma.

Het rommelt bij de liberalen: gisteren ging de Brusselse afdeling nog in tegen de beslissing van voorzitter Rutten, en vandaag doet Vanderjeugd, burgemeester van Staden, daar nog een schepje bovenop. “We hebben een nieuwe voorzitter, en een nieuw mandaat nodig”, klinkt het. Voor Vanderjeugd moet die nieuwe voorzitter ook de regeringsonderhandelingen leiden. Mocht hij zelf voorzitter worden, overweegt hij om in de oppositie te stappen.

Vanderjeugds kritiek komt bovenop de spanningen tussen Rutten en de Brusselse afdeling over het Brusselse regeerakkoord, waar te weinig liberale accenten in zouden zitten. In de laatste rechte lijn probeerde Rutten nog vanalles om MR aan boord te halen, terwijl haar Brusselse onderhandelaars – Sven Gatz en Guy Vanhengel – de gesprekken net versnelden. De zes partijen keurden gisteren op hun congressen het Brusselse regeerakkoord goed. Bij Open Vld stemde liefst 30 procent tegen. Opvallende afwezigen was partijvoorzitter Gwendolyn Rutten.

In ‘De Ochtend’ op Radio 1 ontkende Gatz niet dat er woorden zijn gevallen. “Het is duidelijk dat er spanning is tussen de Brusselse afdeling en de nationale partij.” De belangen van Brussel sporen niet altijd met die van de partij, klonk het. “Het is natuurlijk altijd beter om overeen te komen, maar op een gegeven moment moet je kiezen. Niet voor een postje, niet voor jezelf, maar voor een positief project voor de stad.”

