Vanderjeugd in tranen nu hij aan het roer blijft in Staden GVS

15 oktober 2018

23u23

Bron: VTM Nieuws 0

Francesco Vanderjeugd (Open Vld), zes jaar geleden de jongste burgemeester van het land, blijft aan het roer in het West-Vlaamse Staden. Toen hij dat hoorde, barstte hij in tranen uit. Maar hij gaat het wel wat kalmer aan doen. Vlak voor de verkiezingen lag hij nog in het ziekenhuis met een burnout. Dat wil hij niet meer meemaken. Dat begrijpen zijn inwoners wel, zegt Vanderjeugd, die met zijn partij Open Vld de absolute meerderheid haalt.