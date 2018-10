Vandeput wordt burgemeester van Hasselt: "Ik stop als minister van Defensie" Gunter Van Stappen

14 oktober 2018

23u24

Bron: VTM Nieuws, Belga 5 Steven Vandeput (N-VA) wordt de nieuwe burgemeester van Hasselt. N-VA heeft als grootste partij een coalitie gevormd met RoodGroen+ en Open Vld. "Ik stop dan ook binnenkort als minister van Defensie", zegt Vandeput aan VTM NIEUWS.

Het beloofden moeilijke onderhandelingen te worden in Hasselt, maar Steven Vandeput (N-VA) komt met een verrassende coalitie. "Politiek is een zaak van inhoud en van mensen. Wij hebben ons samengezet en inhoudelijke discussies gehad. We hebben gekeken of we elkaar konden vinden en het is indrukwekkend hoeveel we gemeen hebben in onze programma's", zegt Vandeput. "We zijn ervan overtuigd dat we Hasselt de toekomst kunnen geven die Hasselt verdient. Een echte visie, weg van het middelmatige, en terug excelleren en bij de besten zijn. Niet alleen in Limburg en Vlaanderen, maar ook in de Euregio."

De coalitiepartners willen Hasselt op lange termijn vormgeven. "De raakpunten zijn voornamelijk dat we vastgesteld hebben dat de Hasselaar best wel fier is, maar dat er veel problemen zijn op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. En in dat kader zijn we heel snel tot de conclusie gekomen dat we op de pauzeknop moeten duwen", stelt Vandeput. "We moeten samen met de mensen die aan het ontwikkelen zijn en de bewoners kijken hoe we onze stad gaan vormgeven in de toekomst, hoe Hasselt er in 2030 en 2035 gaat uitzien maar toch nog Hasselt zal zijn."

Vandeput wil zich volledig op Hasselt storten en stopt dus vanaf januari als minister van Defensie. "Dat is het gevolg natuurlijk, het is niet combineerbaar. Ik zal mijn ministerambt neerleggen, maar ik heb geen flauw idee wie mij gaat opvolgen", besloot Vandeput.