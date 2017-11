Vandeput wil bijkomende troepen sturen naar NAVO-missie in Afghanistan ADN

14u09

Bron: Belga 0 belga Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Minister van Defensie Steven Vandeput heeft tijdens de NAVO-vergadering in Brussel geen aankondiging gedaan over bijkomende Belgische troepen voor 'Resolute Support', de missie van de verdragsorganisatie in Afghanistan. Wel wil hij antwoorden op de vraag van de NAVO en dus extra troepen sturen, maar die beslissing moet nog groen licht krijgen van de ministerraad. De minister wees ook op de moeilijke situatie in het land, waar volgend jaar verkiezingen plaatsvinden.

Tijdens de vergadering van de NAVO-ministers van Defensie stond vandaag 'Resolute Support' op de agenda. NAVO-troepen trainen en adviseren daarvoor de Afghaanse veiligheidsdiensten. "We hebben een stand van zaken opgesteld over de situatie in Afghanistan", aldus Vandeput. "Er is een oproep gedaan naar een aantal specifieke zaken, zoals special forces en onderwijs."

België heeft momenteel een zestigtal troepen ter plaatse. Dat zullen er dus meer worden, maar daarvoor is eerst groen licht van de ministerraad nodig. Die beslissing valt vrijdag, wanneer de ministerraad zich buigt over de operationele plannen van Defensie voor 2018. Vandeput wil vooral een "slimme bijdrage" leveren. Hij wijst dan op "specifieke capaciteiten". Een mogelijke piste kan een verkenningseenheid zijn. "Het belangrijkste blijft het opleiden van soldaten en veiligheidsdiensten", beklemtoonde de minister echter ook.

Islamitische Staat

Vandeput wees nog op de moeilijke situatie in Afghanistan. Ook met het oog op de verkiezingen die daar volgend jaar plaatsvinden. De NAVO zal die nauwgezet opvolgen. De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zit bovendien ook in Afghanistan. "Zij zijn daar niet wijdverspreid, maar alles wat men doet in Afghanistan, kadert dus ook in de strijd tegen terrorisme", aldus nog de minister.

In de marge vindt deze namiddag nog een vergadering plaats van de internationale coalitie tegen IS. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis zit die vergadering voor.