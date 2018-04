Vandeput wil aankoop nieuwe toestellen verderzetten: "Weten nu zeker dat F-16's niet langer kunnen vliegen" JC

19 april 2018

09u06 0 Nu experten van de Amerikaanse luchtmacht en vliegtuigbouwer Lockheed Martin de levensduurverlenging van de F-16's hebben afgeschoten, is het voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) duidelijk: "We moeten durven doorgaan met de beslissing die we genomen hebben." Dat heeft hij vanmorgen gezegd op Radio 1.

"De F-16's zijn goed gebruikt en het zijn nu nog steeds goede toestellen, maar dat zal niet eeuwig zo zijn", aldus Vandeput in De ochtend. "Elke vraag die in het parlement gesteld is, heeft dat bevestigd. Het is bevestigd door onze eigen mensen, door Lockheed Martin en door mensen van de US Air Force."

Het document "dat door de sp.a is opgepompt tot een allesomvattende studie" betekent niets, benadrukt de minister. "Ik stel vast dat de oppositie graag zelf voor luchtvaarttechnicus speelt. Maar we hebben gisteren een duidelijk antwoord gekregen op één vraag - is het mogelijk om op basis van die studie te zeggen dat de F-16's langer kunnen vliegen? Het duidelijke antwoord is neen."

'We hebben gisteren een duidelijk antwoord gekregen: is het mogelijk om op basis van die studie te zeggen dat de F-16's langer kunnen vliegen? Neen' Defensieminister Steven Vandeput (N-VA)

Lopende procedure

Voor Vandeput is het daarmee een uitgemaakte zaak dat de lopende procedure voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen verdergezet kan worden. "We moeten nu doen wat we destijds binnen de regering hebben afgesproken. In november 2015 hebben we met de partners in de regering al bekeken welke alternatieven er waren. Soms moeten we vertrouwen durven hebben in de dingen die we gedaan hebben."

De minister verwacht "binnen afzienbare tijd" een dossier over de aanschaf van nieuwe toestellen. "Op dat moment zal ik naar de regering trekken met alle informatie die er voorhanden is. Ik twijfel er niet aan dat de regering de juiste beslissing zal nemen."