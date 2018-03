Vandeput verdedigt aankoop Amerikaanse drones: "Alles verliep volgens de regels" kg

28 maart 2018

14u19

Bron: Belga 3 Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) verdedigde woensdag in de Kamercommissie nog eens de mogelijke aankoop van Amerikaanse drones van het type Sky Guardian. Vorige week meldde De Morgen dat de luchtmacht ook in dat dossier informatie voor de minister hebben achtergehouden, maar de procedure is volledig volgens de regels verlopen, zegt hij.

De luchtmacht zou niet alleen in het F16-vervangingsdossier maar ook in de aankoop van nieuwe drones voor het leger informatie hebben achtergehouden voor defensieminister Vandeput, kopte De Morgen vorige week vrijdag. Van de drie bedrijven die zich aanmeldden na de projectoproep zou er volgens Defensie maar ééntje - het Amerikaanse - een Europees certificaat kunnen bemachtigen, maar de twee andere bedrijven uit Israël spreken dat tegen. De Commissie Legeraankopen in de Kamer kon uiteindelijk niet anders dan goedkeuren, schreef de krant.

Dat werd vorige week al ontkend door minister Vandeput en vandaag verder toegelicht in de Kamercommissie Defensie.

Voldoet aan eisen

Vandeput verdedigde de procedure na vragen van onder meer Wouter De Vriendt (Groen) en Marco Van Hees (PVDA). "De aankoop van die apparaten is voorzien in de strategische visie die de contouren van het Belgische leger tekent tot 2030, die door de regering werd goedgekeurd in 2016", stelde hij.

De drones van de twee Israëlische bedrijven beantwoorden niet aan de eisen van Defensie in termen van snelheid en hoogte, herhaalde hij. De Amerikaanse drone doet dat wel.

De minister bevestigde dat hij wil onderhandelen met de Amerikaanse producent, en benadrukte daarbij dat er rekening is gehouden met de drones die verschillende Europese partners en de Verenigde Staten gebruiken. Een bestelling is er echter nog niet, aldus Vandeput.

"Zwaarste en duurste toestel"

Onder meer Wouter De Vriendt en Marco Van Hees maakten zich kwaad omdat de minister daarmee kiest voor het "zwaarste en duurste" toestel, maar Vandeput is "niet zeker" dat de Sky Guardian effectief het duurste zal zijn. Hij benadrukte ook dat er maar drie producenten ingingen op de vraag van de Belgische regering, de 'Request for Information' in het jargon, en dat alleen de Amerikanen aan de normen voldoen.