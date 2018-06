Vandeput torpedeert plannen Michel: "Frans bod uitgesloten" lva

22 juni 2018

04u19

Bron: Belga 0 Een week nadat premier Charles Michel (MR) het voorstel van Frankrijk voor de vervanging van de F-16's een nieuwe kans gaf, gooit minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) de deur weer dicht. "Je kunt niet doen alsof de Fransen in de procedure zitten", zegt hij vandaag in een interview met uw krant.

Aanleiding is de persconferentie van premier Michel na de ministerraad afgelopen vrijdag. Daar zei hij dat de regering bereid is om het Franse aanbod voor de vervanging van de F-16's te bekijken. De Fransen hadden nochtans niet meegedongen in de officiële procedure die de regering had opgestart.

"Laat ons zeggen dat de zaken op die persconferentie anders zijn overgekomen dan hoe we ze op voorhand besproken hadden", zegt Vandeput.

De defensieminister sprak zich al meermaals uit tegen de aanpak van de Franse groep Dassault, die de Rafale buiten de procedure om probeert te verkopen aan België. De twee andere kandidaten, de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter van Airbus, volgen wel de officiële procedure.

Vandeput waarschuwt dat de regering niet zomaar nieuwe spelregels kan verzinnen. Anders houdt de beslissing wellicht niet stand.