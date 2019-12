Vandeput over onbruikbare pantserwagens: “Beter destijds al voor andere toestellen gekozen” DBA

18 december 2019

10u09

Bron: De Morgen 0 Voormalig defensieminister Steven Vandeput (N-VA) is bereid om in de Kamer te getuigen over de upgrade van de pantserwagens van het Belgisch leger. Groen-Kamerlid Wouter Devriendt roept Vandeput ter verantwoording, nadat gisteren bleek dat die pantservoertuigen na die upgrade van 31 miljoen euro ‘compleet onbruikbaar’ zijn

“Ik ben bereid naar de Kamer te komen als die mij dat vraagt. Ik heb veel respect voor de Kamer”, reageerde Vandeput in De Ochtend op Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die met een beschuldigende vinger naar Vandeput had gewezen in verband met de onbruikbare pantserwagens.



Gisteren bleek dat de pantservoertuigen van het leger na een upgrade, die 31 miljoen euro gekost heeft, onbruikbaar zijn. Zo moeten vier van de vijf bemanningsleden kleiner zijn dan 1 meter 70, anders geraken ze er amper in of uit.

Flahaut

Vandeput is het ermee eens dat het “zeker niet normaal” is dat de voertuigen niet meer bruikbaar zijn, maar wijst de verantwoordelijkheid daarvoor van de hand. Volgens hem ligt die bij zijn voorgangers, zoals André Flahaut (PS). “Men had beter destijds al gekozen voor andere toestellen, maar dat heeft men niet gedaan. We moeten roeien met de riemen die we hebben.”



Overigens is die upgrade nog niet afgerond. Vraag is of die, na wat aan het licht is gekomen, nog wel doorgevoerd moet worden. Daarover is Vandeput duidelijk. “Een toestel dat niet operationeel inzetbaar is, daarin moet men niet investeren.”