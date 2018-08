Vandeput: "Militaire vakbond is totaal onbetrouwbaar en zaait onnodig onrust" mvdb

24 augustus 2018

12u25

Bron: Belga 4 Minister van Defensie Steven Vandeput is boos op de militaire vakbond ACMP, die aan de alarmbel trekt over het dalende aantal manschappen. "ACMP toont zich opnieuw als totaal onbetrouwbaar", aldus Vandeput (N-VA). "Ze geeft cijfers, zonder enige duiding en zaait zo onnodig onrust."

De minister wijst er op dat er eind juni al 4.707 kandidaten hadden gesolliciteerd. ACMP klaagt in Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg over het dalende aantal militairen. Defensie telt intussen minder dan 27.000 manschappen.



"Defensie heeft weliswaar aangekondigd dat de komende vier jaar 7.400 nieuwe militairen worden aangeworven", zegt Yves ­Huwart van de onafhankelijke militaire vakbond. "Maar waar gaan ze die mensen ­vinden, gelet op de vele ­openstaande jobs elders, die veel beter betalen en waar je 's avonds niet in een kazerne maar in je eigen bed ligt?"

Reservisten

Vandeput antwoordt dat er tussen 1 april en 1 juli 876 militairen met pensioen zijn vertrokken. "Die vertrekken zijn voorbereid en worden opgevangen door een batterij aan maatregelen. Uiteraard wordt er meer gerekruteerd, maar we maken het ook mogelijk dat militairen na hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en we zetten volop in op reservisten", zegt hij. De rekrutering loopt volgens hem beter dan vorig jaar. "Eind juni hadden al 4.707 kandidaten gesolliciteerd."

De vrijwillige en gedwongen vertrekken bedragen volgens de N-VA'er slechts 1 procent van het totale aantal militairen. "Welk privébedrijf zou niet tekenen voor een dergelijk verloop? Zijn dat cijfers om ongerust over te zijn? Ik betreur ten zeerste dat ACMP er eens te meer voor kiest om de militairen, en bij uitbreiding alle burgers, onnodig ongerust te maken", besluit hij.