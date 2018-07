Vandeput mag meer dan 85.000 (!) computers aankopen bvb

06 juli 2018

15u55

Bron: Belga 0 Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) mag meer dan 85.000 pc's voor een periode van vier jaar leasen en aankopen. Hij heeft daarvoor vandaag toestemming gekregen van de ministerraad. Het gaat volgens de minister om de grootste overheidsopdracht ooit van de federale regering binnen deze categorie.

De computers zijn bestemd voor het ministerie van Defensie, alle federale overheidsdiensten, acht instellingen van openbaar nut, zeven openbare instellingen van de sociale zekerheid, negen wetenschappelijke instellingen en vijftien andere federale instellingen. Om kleinere bedrijven of kmo's aan de markt te kunnen laten deelnemen, wordt de opdracht verdeeld in loten.

Het is Defensie dat voor de andere deelnemende overheidsinstellingen het gemeenschappelijk aankoopcontract in de markt plaatst. Logisch, vindt minister Vandeput. "Defensie heeft een lange ervaring met meerjarenplanning van de behoeften en geeft er opleidingen aan de federale overheidsinstellingen over". Bovendien schreef het ministerie mee aan het KB dat systematisch voorrang geeft aan gemeenschappelijke aankopen voor de federale overheid.

Volgens de minister staan momenteel dertig gemeenschappelijke opdrachten in de steigers. "Door systematisch voorrang te geven aan gemeenschappelijke aankopen, hebben we het federaal aankoopbeleid efficiënter gemaakt", zegt Vandeput. "Maar het kan nog beter. Ik heb daarom de opdracht gegeven aan mijn administratie om bijkomende voorstellen voor een federaal aankoopbeleid uit te werken".