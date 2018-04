Vandeput mag 150 miljoen investeren in vluchtsimulator, wapens en munitie SVM

20 april 2018

17u46

Bron: Belga 0 Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft van de ministerraad groen licht gekregen om vijf investeringsdossiers te lanceren. Het gaat om investeringen in munitie, wapens en een vluchtsimulator, samen goed voor ongeveer 150 miljoen euro.

De grootste aankoop is een vluchtsimulator voor het toekomstig militair transportvliegtuig Airbus A400M Atlas. Door te trainen met een simulator kan volgens het kabinet van Defensie tot 17 miljoen euro per jaar worden bespaard. Ons land legt 65 miljoen euro op tafel voor de aankoop, die samen met Luxemburg wordt gedaan. De levering is voorzien voor 2022.

Daarnaast wordt 54 miljoen euro voorzien voor de aankoop van 198 wapenstations die vanop afstand kunnen worden bediend. Het gaat om zogenaamde 'Cross-platform Remote Controlled Weapon Stations' (RCWS). Die worden geplaatst op de bestaande verkenningsvoertuigen Pandur, op de geplande gepantserde evacuatievoertuigen en op de vervanger van de huidige 'Light Multirole Vehicles'. De wapenstations kunnen worden bediend vanuit het beschermde voertuig, waardoor de bemanning zich niet moet blootstellen aan geschut van een eventuele tegenstander.

Defensie plant ook de aankoop van 9.427 karabijnen SCAR-L en van 688 machinepistolen P90. Beide types wapens worden geproduceerd door FN. Met de investering is 37 miljoen euro gemoeid. Tot slot kreeg Defensie de goedkeuring voor een raamovereenkomst voor de aankoop van munitie.