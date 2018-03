Vandeput: "Investeren in internationale veiligheid is belangrijk. Dat uitleggen is mijn persoonlijke missie" SPS

25 maart 2018

14u27

Bron: Belga 20 Ons land moet blijven doorzetten met de investeringsprogramma's bij het leger. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) verklaard tijdens het middagnieuws op VTM. Hij ziet het als een "persoonlijke missie" om de bevolking veel meer duidelijk te maken hoe belangrijk het is te blijven investeren in internationale veiligheid.

De minister reageert daarmee op een peiling bij duizend Vlamingen van het onderzoeksbureau iVox op vraag van VTM NIEUWS. Daaruit moet blijken dat iets meer dan de helft van de Vlamingen investeren in nieuwe straaljagers niet belangrijk vindt en dat zestig procent wil dat het geld wordt gebruikt voor iets anders. Mocht blijken dat onze F-16's langer in de lucht kunnen blijven, dan moet de aankoop van nieuwe toestellen voor driekwart van de respondenten worden uitgesteld.

Voor minister Vandeput heeft het aankoopdossier te maken met wat voor Defensie je wil. Hij wijst erop dat ons land deel uitmaakt van verscheidene internationale bondgenootschappen, waarbinnen elke lidstaat haar steentje bijdraagt. In de toekomst zal ons land een duidelijke bijdrage moeten kunnen geven, terwijl we onder vuur liggen van IS, stelde de minister. "Daarom moeten we doorgaan met het investeringsprogramma".

Hij verdedigt ook de keuze om de legertop pas in het parlement te horen nadat de twee aangekondigde onderzoeken naar het achterhouden van informatie door mensen binnen Defensie op tafel liggen. "Verantwoording afleggen in het parlement klinkt goed. Maar dat zou een volksjury worden" en mogelijk een ernstig onderzoek in de weg kunnen staan, luidde het. Volgende week verwacht Vandeput overigens al resultaten van het interne onderzoek.