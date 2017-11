Vandeput: “Geen nieuwe sluiting kazernes voor 2020, verhuis personeel wel mogelijk” ep

Minister van Defensie Steven Vandeput stelt het militaire personeel vandaag gerust. Tot 2020 zullen geen nieuwe militaire installaties gesloten worden, met uitzondering van de kazernes die voor zijn aantreden werden aangekondigd, zoals die in Glons (provincie Luik). Wel zijn er hervormingen bezig die kunnen leiden tot de overplaatsing van militair personeel. Dat antwoordde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag in de bevoegde Kamercommissie.

Vorige maand onthulde de VRT een document waarop veertien kazernes prijkten, netjes verdeeld tussen Vlaanderen en Wallonië. Die zouden in de toekomst gesloten worden. Vandeput zei dat er meerdere plannen voor de geografische spreiding van de militaire installaties tussen de federale kabinetten hebben gecirculeerd, maar hij weigerde te zeggen of het document waarop de VRT de hand kon leggen, het "definitieve document" was. Hij wees erop dat een leger van 25.000 man (het doel in de strategische visienota 2030) niet dezelfde infrastructuurnoden heeft als een leger van 34.000 man.

Overplaatsingen

De minister erkende wel dat de lopende herstructureringen kunnen leiden tot mutaties van militair personeel. In mei tekende Vandeput een akkoord met zijn collega van Mobiliteit François Bellot (MR) over het samenbrengen van de militaire en burgerluchtverkeersleiders. De militairen van de ATCC zouden daardoor in 2019 van Gavere naar Belgocontrol in Steenokkerzeel verhuizen. Een deel van het personeel zou echter ter plaatse blijven, omdat de radar en andere installaties actief blijven. En Defensie onderhandelt ook met de luchthaven van Oostende, waar de speur- en reddingshelikopters van de basis van Koksijde zouden worden ondergebracht.

Het personeel dat tussen 1 mei 2017 en 1 januari 2022 overgeplaatst wordt, heeft recht op "herstuctureringsvergoeding" en voorziet een akkoord dat de militaire autoriteiten met de legerbonden hebben gesloten.