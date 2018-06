Vandeput: "Er komt geen nieuwe studie over levensduurverlenging van de F-16" bvb

Bron: Belga 0 "Er komt geen nieuwe studie over de levensduurverlenging van de F-16. De premier bedoelde op de persconferentie enkel dat alle informatie over de verlenging gebundeld zal worden". Dat verklaarde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag in de Kamercommissie voor de Landsverdediging op een vraag van Wouter De Vriendt (Groen).

De minister kreeg er een reeks vragen over het dossier van de vervanging van de F-16's en de verklaringen van premier Charles Michel. Die verklaarde dat ook de verlenging en het Frans aanbod, dat buiten de lopende procedure valt, meegenomen zullen worden in de uiteindelijke beslissing. Verklaringen van Vandeput en zijn partijvoorzitter Bart De Wever dat de Rafale, het Franse toestel, voor hen uitgesloten zijn, gooiden enkel nog olie op het vuur.

"België in een internationaal schandaal"

Commissievoorzitster en partijgenote Karolien Grosemans deed er nog een schepje bovenop. De keuze voor een toestel dat niet in de lopende procedure zit zou "België in een internationaal schandaal zonder weerga storten", vond ze.

Oppositieleden Alain Top (sp.a), Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne (cdH) en Julie Fernandez Fernandez (PS) drongen erop aan dat ook het parlement bij de uiteindelijke beslissing betrokken zou worden, maar Steven Vandeput ging hier niet op in.

Wervingsprocedure

De minister van Defensie herhaalde dat de verwervingsprocedure verder loopt en dat hij intussen geen informatie kon geven. Wat het Frans voorstel betreft, een strategisch partnerschap met deelname aan de ontwikkeling van een gevechtsvliegtuig van de toekomst, zei Vandeput dat hij op vraag van de regering bijkomende informatie heeft gevraagd. Parijs heeft die echter nog niet geleverd, voegde hij eraan toe.

De regering zal een beslissing nemen, maar wanneer staat nog niet vast, aldus nog Vandeput. Daarbij zal rekening gehouden met het materieel, het aangeboden partnerschap en de economische impact.