Vandenbroucke (sp.a) wil preventieve witwaswet uitbreiden naar profvoetbal SVM

03 maart 2020

06u22

Bron: Belga 1 Sp.a-kamerlid Joris Vandenbroucke wil de Belgische professionele voetbalclubs onderwerpen aan de preventieve witwascel om te voorkomen dat de profclubs misbruikt worden voor het witwassen van (misdaad)geld. Hij heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend dat in lijn ligt met wat het expertenpanel van de Pro League eind vorig jaar voorstelde. Daarin zetelen onder meer ook Johan Vande Lanotte en Michel Maus.

Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de preventieve witwaswet worden de profclubs net zoals financiële instellingen, diamantairs, vastgoedmakelaars en fiscale adviseurs verplicht om de mensen waarmee ze zakenrelaties aangaan te identificeren. Ze moeten ook de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) melden wanneer ze vermoeden dat geldmiddelen verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.

“Nog niet veel in huis gekomen van belofte”

Wanneer een club de bepalingen van de preventieve witwaswet niet heeft nageleefd, riskeert die haar vergunning te verliezen. De betrokken verantwoordelijken kunnen ook een tijdelijk verbod opgelegd krijgen om een managementfunctie binnen de club uit te oefenen.

"Operatie Propere Handen is inmiddels twee jaar oud en heeft aangetoond dat in het profvoetbal grijze financiële circuits en discutabele constructies bestaan waarin heel veel geld omgaat. Van de belofte om meer transparantie te brengen in de financiële stromen is nog niet veel in huis gekomen", motiveert Vandenbroucke zijn initiatief.

“Totaal onrechtvaardig”

Hij benadrukt dat zijn voorstel losstaat van het sp.a-voorstel om de voordelen voor het topvoetbal af te schaffen. "Sp.a blijft voorstander van de afschaffing van de 140 miljoen euro aan (para)fiscale voordelen waarvan het topvoetbal geniet. Het is immers totaal onrechtvaardig dat op de miljoenenlonen van topvoetballers minder belastingen en sociale bijdragen moeten betaald worden dan op het loon van gewone mensen die tien keer minder verdienen", aldus Vandenbroucke.

Volgens hem had de uitbreiding van de preventieve witwaswet al veel eerder gebeurd moeten zijn. "Het is toch maar normaal dat een sector moet beantwoorden aan de strengste normen inzake financiële transparantie”, klinkt het. Voor hem kan dan ook geen sprake van zijn om deze maatregel als pasmunt te gebruiken om de exuberante fiscale voordelen van het topvoetbal te behouden.