Vandenbroucke kritisch voor Aalsters burgemeester D’Haese: “Vorig jaar 500 mensen uit Aalst verzorgd in Brussel” LH TT

08 oktober 2020

16u04

Bron: Belga 12 "Het staat mij voor dat er vorig jaar 500 mensen uit Aalst verzorgd zijn in Brussel". Dat heeft de nieuwe minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (sp.a), verklaard in de Kamer. De burgemeester van Aalst had er eerder deze week mee gedreigd dat er in zijn stad geen patiënten uit Brussel meer zouden worden verzorgd . "Ik denk dat we ons moeten houden aan de spelregels die in overleg en in ieders voordeel zijn afgesproken", aldus Vandenbroucke.

Tijdens hun eerste vragenuurtje als leden van de Vivaldi-coalitie, kregen premier Alexander De Croo en minister Vandenbroucke een rist vragen over de nieuwe maatregelen die ze eerder deze week aankondigden in de strijd tegen het coronavirus. Een aantal parlementsleden haalde daarbij uit naar de burgemeester van Aalst en Kamerlid Christoph D'Haese (N-VA), en zijn dreigement over de opvang van patiënten uit Brussel.

De socialistische vicepremier benadrukte dat er spelregels zijn opgesteld voor het geval dat er patiënten moeten worden verdeeld. Die regels zijn er voor het hele land en zijn tot stand gekomen in overleg. De eerste regel is dat als een ziekenhuis, wanneer er zich een probleem stelt, in zijn eigen netwerk kijkt of er hulp kan worden geboden.



Aalst zit in zo'n netwerk met een ziekenhuis in Brussel, legde de minister uit. Dat betekent dat in de toekomst, als mensen in Aalst in de problemen komen, er elders hulp zal worden geboden. "Het staat mij voor dat er vorig jaar 500 mensen uit Aalst verzorgd zijn in Brussel. Is niet Defensie - een nationaal instrument - te hulp geschoten in een woonzorgcentrum in Aalst?", aldus Vandenbroucke. "Is dat niet de manier waarop we het moeten doen?"

Fractieleider Peter De Roover (N-VA) sprong in de bres voor zijn partijgenoot. "Wij laten niemand onverzorgd achter", citeerde hij D'Haese.

"Data zouden beter kunnen”

Premier De Croo en minister Vandenbroucke beseffen dat de beslissingen over de cafés geen fijne keuzes waren. Ter herinnering: het Overlegcomité besliste dat de cafés om 23 uur moeten sluiten en dat er maximaal vier mensen per tafeltje toegelaten zijn. Brussel gaat nog een stap verder. Daar moeten de cafés de deuren sluiten.

“Als je cafébaas bent en je komt net uit zo’n periode, dan is dat absoluut een domper”, aldus premier De Croo. Hij merkte op dat het sluitingsuur deel uitmaakte van het advies van Celeval, dat ook stelde dat er zich bij de restaurants niet hetzelfde probleem stelt. Hij verwees naar de beelden van volle cafés en terrassen en benadrukte dat we ons dat niet kunnen permitteren. Bovendien nemen ze in onze buurlanden gelijkaardige beslissingen.

Verwacht niet dat we de eerstkomende weken met de blijde boodschap zullen komen. We gaan nog geruime tijd inspanning moeten vragen Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Over het gebrek aan bewijs van besmettingen in de horeca, zei Vandenbroucke: “Hard bewijs is er niet om te zeggen wat men waar moet doen. Data zouden beter kunnen, maar we handelen in wetenschappelijke onzekerheid. Beeld u in dat we in oorlog zijn, dat de vijand over zee komt en dat we veel kusten hebben. We weten niet waar hij gaat aanvallen. Waar we het meest fragiel zijn, gaan we versterken, in onzekerheid. Vraag niet het ultieme bewijs. Natuurlijk is de maatregel onrechtvaardig, maar het virus is onrechtvaardig. Het kent geen rechtvaardigheid, en wij moeten ageren.”

Hij onderstreepte ook dat er nog geruime tijd inspanningen zullen moeten worden gevraagd om vooruit te geraken. “Verwacht niet dat we de eerstkomende weken met de blijde boodschap zullen komen. We gaan nog geruime tijd inspanning moeten vragen om vooruit te geraken.” Daarin moet solidariteit voorop staan, “tussen ons, tussen de regeringen, tussen de ziekenhuizen en tussen de burgers.”

De premier benadrukte dat ons gedrag de overlevingskansen van de kwetsbare mensen bepaalt. “Laten we dat alstublieft niet vergeten.”