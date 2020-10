Vandenbroucke: “Ik was eigenlijk niet van plan terug te keren naar de politiek” HLA ADN

01 oktober 2020

20u14 3 Frank Vandenbroucke, de ‘bom’ van sp.a-voorzitter, vertelde vanavond in het VTM Nieuws dat hij eigenlijk niet van plan was om een terugkeer te maken in de politiek.

“Ik was bezig met onderzoek rond sociale politiek, rond armoede, en ik wou dat onderzoek graag verderzetten. Maar we beleven buitengewone omstandigheden. Het land zit in een echte gezondheidscrisis, er zijn veel mensen die hebben afgezien en nog steeds afzien. Als er dan eindelijk een regering is, en men vraagt of je wil meewerken aan die regering, om er terug bovenop te raken, dan kan je eigenlijk niet nee zeggen”, legt Vandebroucke uit.

‘Binnengevallen’

Vandenbroucke vertelt dat Conner Rousseau “enkele weken geleden bij hem is binnengevallen”, en toen de vraag heeft gesteld of hij in de regering wou stappen. “Nadat ik daar even heb over nagedacht, en het akkoord dat werd onderhandeld eens goed kon lezen, heb ik ja gezegd. Ik denk dat het regeerakkoord een goed uitgangspunt is, daar zitten kansen in om vooruitgang te bieden aan mensen en problemen aan te pakken”, klinkt het.

Vertrouwen

Hoe de kersverse minister van Volksgezondheid de coronacrisis wil aanpakken, daarover moet hij eerst nog even nadenken. “Ik ga mij daarover eerst zeer goed laten informeren”, besluit Vandenbroucke. Rousseau liet eerder op de dag optekenen dat hij Vandenbroucke alvast de geknipte expert vindt op Volksgezondheid en om de coronacrisis verder aan te pakken. “De juiste man op de juiste plaats”, klonk het. En ook: “We kunnen vrienden worden.”

