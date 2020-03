Vanden Borre (N-VA) wil einde aan discriminatie van verhuurders bij platformen als Airbnb ttr

02 maart 2020

16u55

Bron: belga 0 Brussels N-VA-parlementslid Mathias Vanden Borre dient een voorstel van ordonnantie in om de Brusselse regelgeving rond toeristische logies te vereenvoudigen. "Vandaag worden particulieren die een kamer willen verhuren (bijvoorbeeld met Airbnb) onderworpen aan een complexe en moeilijke procedure, identiek aan de procedure voor grote professionele spelers", klaagt hij aan.

"Particulieren die in hun eigen woning één of twee kamers tijdelijk willen verhuren, mogen hiervoor niet gestraft worden. Deelplatformen hebben een meerwaarde voor Brussel en de Brusselaar", vindt Vanden Borre. Door de complexe regelgeving is volgens hem een juridische kluwen ontstaan, wat leidde tot "een typisch Brussels je m'en foutisme" bij de verhuurders. De N-VA'er verwijst ook naar de onafhankelijke studie, besteld door de Brusselse regering, die aantoont dat de Brusselse regelgeving heel wat gebreken heeft.

De studie bevat een lijst met aanbevelingen, waaronder het versoepelen van de procedure voor niet-professionele verhuurders. Sinds januari 2019 loopt ook een Europese inbreukprocedure tegen de Brusselse regelgeving, merkt Mathias Vanden Borre nog op.

"Met mijn voorstel wil ik, in navolging van Vlaanderen en Wallonië, de regelgeving voor kleine particulieren vereenvoudigen in Brussel. Een eenvoudige verklaring op eer met enkele bewijsstukken (domicilie en een vereenvoudigd controlecertificaat elektriciteit, gas en verwarming) moet volstaan voor kleine verhuurders. Het is duidelijk dat mensen die occasioneel één of twee kamers verhuren niet dezelfde middelen of doelstellingen hebben als professionele verhuurders of hotelketens", aldus Vanden Borre. "Zij vormen geen bedreiging voor stijgende huisprijzen of stadsvlucht. Integendeel, dit is mogelijks een duwtje in de rug voor mensen die anders geen woning kunnen verwerven. Bovendien brengt het de reiziger dichter bij de Brusselaar. Wat meer kan je willen als internationale hoofdstad?”