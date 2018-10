Vande Lanotte zal niet in schepencollege zetelen als hij geen burgemeester kan blijven kg

08 oktober 2018

10u07

Bron: Belga 5 In Oostende gaat Johan Vande Lanotte na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag niet in het schepencollege zetelen als hij geen burgemeester kan blijven. Dat heeft hij maandag gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Peilingen voorspellen dat de kiesstrijd in Oostende zal uitdraaien op een duel tussen Vande Lanotte en Bart Tommelein. "De ene wint, en de andere niet", blikte Vande Lanotte vooruit. Verliest de zittende burgemeester het pleit, dan is een schepenambt uitgesloten. "Ik ga niet als schoonzoon bij een andere burgemeester zitten. Dan ga ik iets anders moeten doen", zei de voormalige vicepremier en sp.a-partijvoorzitter.



De voorbije zes jaar vormde de Stadslijst van Vande Lanotte coalitie met CD&V en Open Vld van Tommelein. Hij bevestigde maandag dat hij Vlaams minister blijft tot de verkiezingen van mei volgend jaar. "Maar één zaak is duidelijk: als de kiezer in Oostende mij de kans geeft om burgemeester te worden, zal ik in 2019 de eed afleggen en ook in 2019 daadwerkelijk burgemeester worden."

Coalities

Afgaande op de stellingnames van de lijsttrekkers is het aantal potentiële coalities in Oostende al ingeperkt. Wouter De Vriendt (Groen) maakte duidelijk dat zijn partij niet in het bestuur wil met N-VA. Björn Anseeuw sluit dan weer een coalitie met de Stadslijst uit. Ook bij de Stadslijst ziet men zo'n samenwerking niet zitten. Open Vld sluit buiten Vlaams Belang en Pvda dan weer geen enkele partij uit.