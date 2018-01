Vande Lanotte verdedigt Meeuws: “Mocht iedereen in Vlaanderen die dat ooit gedaan heeft zijn vinger moeten opsteken, je zou veel plaats nodig hebben” ADN

21 januari 2018

10u36

Sp.a-boegbeeld en burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte verdedigt Tom Meeuws in een interview in De Zondag. "Splitsen van facturen mag niet", zegt hij. "Maar is het daarom gesjoemel? Mocht iedereen in Vlaanderen die dat ooit gedaan heeft zijn vinger moeten opsteken, je zou veel plaats nodig hebben."

Tom Meeuws kwam onder vuur te liggen nadat onregelmatigheden in zijn verleden als directeur bij De Lijn naar boven kwamen. Daarbij zou Meeuws grote facturen hebben opgesplitst in meerdere kleine facturen waardoor hij geen toestemming moest vragen om die te betalen. De facturenkwestie zou de reden zijn geweest waarom Meeuws in 2015 moest opstappen bij De Lijn. Het in opspraak gekomen Antwerpse sp.a-kopstuk wilde dinsdagavond de handdoek in de ring gooien, maar zijn ontslag werd verworpen door de Antwerpse sp.a-afdeling. Groen besliste daarop woensdagmiddag de lokale samenwerking ‘Samen’ op te blazen.

"Moddercampagne"

Maar de correcte procedures volgen, zorgt volgens Vande Lanotte “te vaak voor vertragingen”. Hij geeft toe dat het splitsen van facturen niet mag, maar vraagt zich hardop af of er daarom ook sprake is van ‘gesjoemel’. Eerder is sprake van een moddercampagne in Antwerpen, meent de Oostendse burgemeester. “Dit is een moddercampagne voeren. En dat is nooit goed, ook niet voor de democratie. Het gebruiken van een arbeidsconflict van vier jaar geleden om iemand te besmeuren, gaat er mijn inziens over.”