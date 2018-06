Vande Lanotte pleit voor opvang vluchtelingen "in goede kampen nabij landen van herkomst" "We hebben 500.000 mensen zonder papieren in Europa. Als we dat zo laten, is dat een bom die ooit ontploft" TT

08 juni 2018

22u11

Voormalig sp.a-minister Johan Vande Lanotte is voorstander om vluchtelingen die nu nog in gammele bootjes proberen Europa te bereiken, op te vangen in kampen nabij hun land van herkomst. Dat zei hij vanavond in De afspraak op vrijdag op Canvas. Eerder deze week pleitte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) voor opvangkampen in Tunesië.

Volgens Vande Lanotte werkt het huidige Europese vluchtelingenbeleid niet. In theorie klinkt het goed, maar in de praktijk is het door de massale migratie niet meer houdbaar, zo verklaarde hij. "We hebben een systeem waarbij mensen naar hier komen om asiel te vragen en als ze niet erkend worden, dan sturen we ze terug. Dat gebeurt op individuele basis. Er is niets mis met dit systeem, behalve dat het op zichzelf niet genoeg meer is omdat je een vrij massale immigratie uit een aantal landen hebt."

De ex-minister en huidige burgemeester van Oostende pleit er daarom voor "een alternatief dat op zijn minst eens goed bekeken moet worden". "Dat je op een goede, correcte manier, ook dicht bij de landen van herkomst opvang voor die mensen regelt, met onderwijs, met de mogelijkheid om zich bij te scholen en met voldoende huisvesting."

Tunesi ë-deal

Eerder deze week opperde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) migranten die de oversteek naar Europa wagen, te redden, maar hen daarna naar opvangkampen in Tunesië te sturen. Daarvoor zou Europa eerst een akkoord met dat land moeten sluiten. Francken kreeg heel wat kritiek te slikken omdat hij daarbij opnieuw voor 'pushbacks' pleitte en zei het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat folteringen verbiedt, "op een of andere manier te omzeilen".

Vande Lanotte ziet in zo'n Tunesië-deal geen realistische oplossing, maar zegt dat in zijn voorstel de vluchtelingen in de kampen dichtbij hun thuisland "enkele jaren in goede omstandigheden opgevangen kunnen worden, in de veronderstelling dat je dan probeert om de reden waarom zij gevlucht zijn, op een actieve manier op te lossen."

Dat zal geld kosten, maar het kan niet anders, aldus de sp.a'er. "We moeten daar veel in investeren, maar als je dat niet doet dan drijf je die mensen in de handen van misdadigers om hier asiel te kunnen aanvragen. Dat systeem moet je doorbreken, want de huidige toestand is niet houdbaar. (...) We hebben op dit moment 500.000 mensen zonder papieren in Europa. Als we dat laten zoals het is, is dat een bom die ooit ontploft."