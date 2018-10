Vande Lanotte onder druk in Oostende: Open Vld, CD&V én N-VA verbinden lot aan elkaar Rob Van herck

17 oktober 2018

11u41

Bron: VTM Nieuws 4 Open Vld’er Bart Tommelein kan na CD&V ook N-VA voor zich winnen in Oostende. De drie partijen verbinden hun lot op die manier. Tommelein slaagt erin om zo nog meer druk te zetten op sp.a’er Johan Vande Lanotte.

Na CD&V stapt nu ook N-VA mee in een huwelijk met Open Vld. Dat bevestigt Bart Tommelein (Open Vld) na een gesprek vanochtend met de derde partij van Oostende. De sleutel ligt bij Groen.“Ik heb bevestiging gekregen dat N-VA niet meestapt in een andere coalitie zonder Open Vld en CD&V, en dus ook hun lot aan dat van ons verbindt”, aldus Bart Tommelein die vanochtend zijn gespreksronde verderzette.

“Ook dit gesprek was louter inhoudelijk en ging niet over postjes of mandaten. Ook bij N-VA bindt er ons meer dan dat er ons scheidt”, aldus Tommelein. “Dat houdt dus in dat we nu 19 van de 41 zetels in handen hebben. Ik heb er nog twee nodig. En ik sluit daarvoor niets of niemand uit”, zei hij.

Ik moet niet per se burgemeester worden. De sjerp interesseert me alleen als we kunnen vernieuwen Open Vld’er Bart Tommelein

Nu er sprake is van een “ménage à trois” kan de Stadslijst geen kant meer op. Enkel Groen blijft nog over, maar daarmee kunnen ze geen meerderheid vormen. Tommelein moet dus nog op zoek naar twee zetels. De zes zetels van Vlaams Belang zijn uitgesloten. In zee gaan met de Stadslijst lijkt ook niet mogelijk want Tommelein wil geen burgemeester worden van een coalitie met de Stadslijst. “Ik moet niet per se burgemeester worden. De sjerp interesseert me alleen als we kunnen vernieuwen”, aldus Tommelein.

En dus schiet enkel Groen over. “Groen is dus nodig als we de vernieuwing willen doorzetten. N-VA wil zelf ook praten met Groen om raakvlakken te zoeken. Morgen zit ik samen met de partij. Ik zet Groen niet met de rug tegen de muur”, aldus Tommelein. Groen komt als laatste aan de beurt in de gespreksronde omdat Tommelein de vijfde grootste partij in Oostende en lijsttrekker Wouter Devriendt, die voorstander was paarsgroen, de mogelijkheid wou bieden om intern te spreken over een coalitiedeelname.