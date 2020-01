Vande Lanotte: “Informateurs moeten N-VA, PS en sp.a bij elkaar brengen” TT

13 januari 2020

13u54

Bron: Le Soir 2 Voor voormalig informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) vormen de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij “een nieuw feit” en mogelijk een belangrijke opening. De huidige informateurs, Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), moeten N-VA, PS en sp.a dan ook bij elkaar brengen om die opening te bespreken, zegt hij in een gesprek met Le Soir.

Vande Lanotte zei gisteren al iets soortgelijks in de VRT-studio's van De Zevende Dag, en herhaalt dat nu in de Franstalige krant. Zelfs als hij tijdens zijn eigen opdracht samen met Didier Reynders (MR) vorige zomer de piste paars-geel al heeft getest, en de PS tot in den treure blijft herhalen dat regeren met de N-VA niet zal lukken, is een nieuw gesprek noodzakelijk, klinkt het.

“Je kan niet doen alsof de uitspraken van De Wever niet gebeurd zijn”, zegt Vande Lanotte. Hij verwijst daarmee naar de nieuwjaarstoespraak van De Wever, die zaterdag zei dat de laagste pensioenen omhoog moeten. Bovendien zweeg de N-VA-voorzitter zedig over het communautaire, een belangrijk signaal volgens Vande Lanotte.



Voor Vande Lanotte hoeven gesprekken tussen N-VA, PS en sp.a “geen weken te duren, enkele dagen kunnen volstaan”. Straks om 15 uur trekken de huidige informateurs, Coens en Bouchez, naar de koning voor hun verslag. Verwacht wordt dat hun opdracht wordt verlengd.

Ter info: een eventuele coalitie van N-VA, PS, MR, CD&V en sp.a zou in de Kamer een meerderheid van 80 op 150 zetels hebben, en heeft bovendien een meerderheid in elke taalgroep.